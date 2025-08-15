Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado (14), às 16h, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida no Premiere e na Globoplay. ➡️Clique aqui para assistir

Os times chegam em momentos distintos da temporada. Enquanto o Tricolor Carioca está em 9º, busca se reaproximar do G6 e manter a sequência de invencibilidade, o Leão do Pici está em 18º e precisa encerrar o jejum de vitórias para ganhar folego na briga contra o rebaixamento.

Ficha do jogo FLU FOR 20ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

O Fluminense tem três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos que disputou. Nesse período, conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e uma vantagem nas oitavas da Sul-Americana, ao vencer o América de Cali por 2 a 1 na Colômbia.

No Brasileirão, está com 24 pontos, quatro a menos que o Mirassol, último do G6. Desde o retorno do Mundial de Clubes, ainda não conseguiu se estabilizar na competição, tendo perdido quatro jogos seguidos (Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo), depois vencido um (Grêmio) e empatado outro (Bahia).

Para a partida, Renato Gaúcho contará com a presença dos dois reforços recém contratados: Lucho Acosta, que já estreou, e Santiago Moreno, regularizado nesta sexta-feira (15). Entre os desfalques, o principal nome é Thiago Silva, que ainda trata a lesão muscular na coxa. Também na defesa, Freytes cumpre suspensão e Ignácio estava em transição para os trabalhos com o time, assim como Soteldo e Fuentes.

Time do Fluminense no jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Fortaleza, por sua vez, busca uma retomada na temporada. O Leão tem apenas uma vitória nos últimos 15 jogos, entre as três competições que disputava. Eliminado da Copa do Brasil pelo Retrô, o time segue vivo na Libertadores e empatou sem gols na ida das oitavas de final contra o Vélez Sarsfield.

No Brasileirão, tem 15 pontos e apenas três vitórias, sendo a segunda pior campanha como visitante. Com Renato Paiva no comando há seis jogos, o time venceu uma vez, mas vem de uma goleada sofrida pelo Botafogo na rodada passada.

O novo treinador não contará com algumas peças importantes para o confronto. Na defesa, não conta com Gustavo Mancha, suspenso, e Kuscevic, lesionado. Os meias Matheus Pereira e Pochettino também estão no departamento médico, junto com o atacante Moisés.

Partida entre Fortaleza e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Ingressos para Fluminense x Fortaleza

Assim como ocorre em todos os jogos, o acesso por biometria facial é obrigatório em todos os setores do Maracanã. Os sócios do Fluminense podem realizar o check-in ou a compra dos ingressos em fluminense.futebolcard.com, assim como os não-sócios. A torcida visitante deve acessar futebolcard.com para adquirir as entradas.

No sábado (16), haverá venda física nos pontos de Laranjeiras, na sede do clube (10h às 14h), na bilheteria 1 do Maracanã (de 10h até o fim do primeiro tempo) e na Loja do Fluminense de Copacabana (de 10h às 14h).

Como chegar ao Maracanã

O estádio está localizado bairro que o apelida, o Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O complexo é cercado por quatro ruas de acesso: Rua Professor Manoel de Abreu (Setor Oeste), Rua Professor Eurico Rabelo (Setor Sul), Avenida Maracanã (Setor Leste) e Avenida Rei Pelé (Setor Norte).

Metrô

A maneira mais prática de chegar é pela Linha 2 (verde) do metrô. A Estação Maracanã está localizada a poucos metros do estádio e dá acesso aos portões A, B e C. Quem deseja acessar os portões D, E e F pode utilizar a Estação São Cristóvão, também na Linha 2.

Trem

A linha de trem da Supervia também para na Estação Maracanã, facilitando o acesso para quem vem de regiões mais distantes do Rio de Janeiro.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus circulam pelas principais vias que cercam o estádio. Algumas das principais linhas que dão acesso ao entorno do Maracanã são 222, 432, 455, 488L e 665.

Carro

Para quem prefere ir de carro, o Maracanã não oferece estacionamento oficial para o público em dias de jogos e eventos, mas há opções em estacionamentos privados nas proximidades. O acesso é feito principalmente pela Avenida Maracanã e Rua São Francisco Xavier.

➡️ Confira mais informações sobre o Maracanã

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Fortaleza pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 16 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere e Globoplay

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Manoel e Thiago Santos, Renê; Bernal, Martinelli e Lima (Nonato); Canobbio, Serna e Everaldo (Cano).

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Lucca Prior (Kervin Andrade); Marinho, Deyverson e Breno Lopes