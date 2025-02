Jorge Jesus aponta erro que não repetiria caso retornasse ao futebol brasileiro

O treinador Jorge Jesus apontou um erro que não repetiria na própria carreira em caso de um possível retorno ao futebol brasileiro. Em entrevista ao "Canal 11", de Portugal, o atual técnico do Al-Hilal afirmou que tem o desejo de treinar novamente um time brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Neymar cita polêmica com Jorge Jesus pela primeira vez: ‘O campo fala’

➡️ Jorge Jesus acredita que Neymar saiu triste do Al-Hilal: ‘Principalmente comigo’

Ao tratar do assunto, Jorge Jesus declarou que não aceitaria comandar outra equipe no país a não ser o Flamengo. O treinador justificou a postura com uma experiência que viveu no futebol português. Ele assumiu que cometeu um erro ao trocar o Benfica pelo rival Sporting. Situação que não gostaria de viver novamente.

- Já estive mais perto de retornar ao Brasil, adorei o campeonato. O futebol faz parte da cultura deles. Gostaria de voltar um dia. Se isso acontecer, não quero repetir a situação de quando saí do Benfica para o Sporting. No Brasil, eu treinaria apenas o Flamengo - disse o treinador português.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Saída de Jorge Jesus do Benfica para o Sporting

A situação citada pelo português na entrevista aconteceu em 2015. Na época, ele havia deixado o comando do Benfica, após ficar no comando da equipe por seis, e consequentemente entrar na história do clube, para comandar o time do Sporting, um dos principais rivais dos Encarnados.

Como Jorge Jesus tem uma ampla identificação com a torcida do Flamengo, após conquistar quatro títulos com o Rubro-Negro em pouco mais de 1 ano. Foram, uma Libertadores (2019), um Brasileiro (2019), uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Assim, ele indicou não querer se indispor com os torcedores do clube.

continua após a publicidade