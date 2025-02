Stuttgart e Bayern de Munique se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h30 (de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE), em jogo válido pela 24ª rodada da Bundesliga. Os bávaros lideram a competição com 58 pontos, oito a mais em relação ao vice-líder Bayer Leverkusen, e querem vencer para ampliar a vantagem e pressionar o time de Xabi Alonso. Já os donos da casa, por sua vez, ocupam a sétima colocação com 36 pontos, e podem entrar provisoriamente no G-4 com uma vitória, dando sequência à luta por um lugar nas competições continentais. O duelo terá transmissão do SporTV, do Canal GOAT e do OneFootball. ➡️ Clique para assistir no SporTV

✅ FICHA TÉCNICA

Stuttgart x Bayern de Munique

24ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada), Canal GOAT (YouTube) e OneFootball (aplicativo)

🕴️ Arbitragem: Benjamin Brand (árbitro); Thomas Stein e Marco Achmüller (auxiliares); Robert Hartmann (quarto árbitro); Tobias Welz e Justus Zorn (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

STUTTGART (Técnico: Sebastian Hoeness)

Alexander Nübel; Leonidas Stergiou, Finn Jeltsch, Jeff Chabot e Max Mittelstadt; Jamie Leweling, Atakan Karazor, Angelo Stiller e Chris Führich; Deniz Undav e Nick Woltemade



❌ Desfalques: El Bilal Touré e Dan-Axel Zagadou (lesionados)



BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Eric Dier, Kim Min-jae e Alphonso Davies; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané; Harry Kane



❌ Desfalques: Dayot Upamecano e Joshua Kimmich (lesionados)