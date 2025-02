Jornal de Barcelona define venda de Vitor Roque como ‘benção financeira’

A transferência de Vitor Roque ao Palmeiras é vista com bons olhos em Barcelona. O atacante, que está emprestado ao Real Betis, custará 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual) ao Verdão, valor que ajuda o clube catalão a equilibrar as contas. Para o jornal "Sport", a venda é uma "benção financeira".

"Transferência de Vitor Roque, uma benção financeira para o Barça: assim irá impactar o teto salarial", destacou o Sport em manchete desta quinta-feira (27).

— A operação terá um impacto muito positivo no balanço financeiro e, sobretudo, no limite salarial para o próximo ano, ajudando nas renovações e, quem sabe, alguma incorporação. O Barça soube desfazer uma contratação fracassada recuperando o dinheiro – não todo agora, mas não contabilizará perdas já que houve uma parte amortizada – e obtendo financiamento. E o clube blaugrana comprou Vitor Roque do Atlético Paranense em parcelas fáceis por 30 milhões de euros e vai praticamente receber os 25 milhões do Palmeiras antes de 30 de junho, algo extremamente importante para o equilíbrio financeiro da entidade — explica o jornal catalão.

Situação financeira do Barcelona

O Barcelona vive crise financeira e acumula dívidas em cerca de 2,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 15,217 bilhões na cotação atual). A situação faz com que o clube esteja autorizado a gastar com seu futebol pouco mais da metade do que é permitido para o Real Madrid, por exemplo.

O rombo nos cofres do Barça tem gerado dificuldades para contratações de atletas. Em janeiro, a Federação de Futebol Espanhol (RFEF) e La Liga rejeitaram o pedido blaugrana para regularizar o Dani Olmo. As entidades afirmavam que o clube não atende às exigências financeiras para manter o atleta registrado. Pouco depois, os Culés conseguiram a liberação do meia na Justiça.

Venda de Vitor Roque ao Palmeiras

O Palmeiras irá desembolsar 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual) pelor Vitor Roque. A boa relação entre o Barcelona e o Real Betis, que detém o atacante por empréstimo, foi fundamental para facilitar a saída sem custos adicionais.

Após acerto com o Barça e com o Betis transferência do atacante havia sido travada por La Liga. A associação alegou que o jogador precisaria ser devolvido ao time espanhol, impedindo, assim, a finalização do negócio. Contudo, os Culés receberam aval da Fifa para seguir com a venda ao Verdão.

Os representantes do jogador já estão no Brasil e trabalham com membros da diretoria alviverde para acertar os últimos detalhes e sacramentar a transferência em definitivo. O contrato, por sua vez, ainda não foi assinado.

