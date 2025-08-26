Sturm Graz e Bodo/Glimt: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pelos playoffs
Sturm Graz e Bodo/Glimt terão os caminhos cruzados pelos playoffs da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (26), às 15h45 (de Brasília), na UPC-Arena, em Graz, na Áustria; a transmissão no Brasil é do Space (TV fechada) e na HBO Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Para avançar à fase de liga da Champions, o Sturm Graz necessita de uma atuação impecável. A equipe austríaca foi derrotada por 5 a 0 no jogo de ida, resultado que deixou o Bodø/Glimt em situação confortável no confronto. Os noruegueses podem perder por até quatro gols de diferença nesta terça e, ainda assim, garantir a classificação. Para reverter o cenário e conquistar a vaga, o Sturm precisará de uma vitória histórica por seis ou mais gols de diferença.
Tudo sobre o jogo entre Sturm Graz e Bodo/Glimt (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sturm Graz 🆚 Bodo/Glimt
Jogo de volta – Champions League 2025/26 – Playoff
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de agosto, às 15h45 (de Brasília);
📍 Local: UPC-Arena, em Graz (AUT);
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming);
🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)
🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL); Paweł Raczkowski (quarto árbitro)
📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL) e Wojciech Myc (assistente)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sturm Graz (Técnico: Jürgen Säumel)
Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Grgic e Boving.
❌ Desfalques: Kayombo (tornozelo); Borkovic (joelho); Khudyakov (pulso); Johnston (em negociação).
Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh e Hauge.
❌ Desfalques: Blomberg e Gundersen (não especificado); Aleesami (coxa).
