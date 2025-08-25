Lance! transmite nesta terça a Copa Mundo do Futsal Feminina; onde assistir

A partir desta terça-feira (26), a cidade de Cascavel, no Paraná, será a capital do futsal feminino. Isso porque o município receberá a quarta edição da Copa Mundo do Futsal Feminina. O torneio começa com Juventas, da Colômbia, e Pinocho, da Argentina, medindo forças às 14h (de Brasília), no Ginásio da Neva. Já às 16h, as colombianas do La Perla enfrentam o NY Equador, dos EUA. Ambos os jogos têm transmissão do YouTube do Lance!.

Ao todo, oito equipes de quatro países que estão nas primeiras posições do ranking mundial feminino da Fifa disputam o torneio paranaense: Brasil (1º), Argentina (4º), Colômbia (7º) e Rússia. Tricampeão da Copa Mundo, o anfitrião Stein Cascavel é o principal favorito a um novo título.





Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais, que acontecem na sexta-feira, dia 29. A final será realizada no sábado (30).

Pinocho, por sua vez, tem uma história consolidada e venceu a seletiva nacional argentina. assegurando a vaga na Copa. Já La Perla e Juventas são os dois elencos que vão representar a Colômbia, enquanto NY Ecuador corre por fora no torneio.

Copa Mundo do Futsal começou em 2019

A Copa Mundo do Futsal foi lançada em 2019 com o objetivo de impulsionar a modalidade no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino.

Entre as mulheres, a primeira edição aconteceu em 2022, em Campo Grande (MS). No ano seguinte, foi a vez de Paranaguá ser a sede, enquanto Cascavel recebeu o torneio pela primeira vez em 2024.

- Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim, conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade - conta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora do torneio junto ao Comitê Local de Cascavel.

Tabela de jogos:

1ª Rodada – 26 de agosto (terça-feira):

14h – Juventas x Pinocho

16h – La Perla Futsal x NY Ecuador/EUA

18h – Normanochka x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Faculdade Sogipa



2ª Rodada – 27 de agosto (quarta-feira):

14h – Juventas x Faculdade Sogipa

16h – La Perla Futsal x Normanochka

18h – NY Ecuador/EUA x Clube Padre Carlos Mugica

20h – Stein Cascavel x Pinocho



3ª Rodada – 28 de agosto (quinta-feira):

14h – Clube Padre Carlos Mugica x La Perla Futsal

16h – Pinocho x Faculdade Sogipa

18h – Normanochka x NY Ecuador/EUA

20h – Stein Cascavel x Juventas.

FICHA TÉCNICA

Copa Mundo do Futsal Feminina

Juventas x Pinocho

🏐 Fase: Estreia

📆 Data e horário: Terça, 26 de agosto, às 14h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio da Neva

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

La Perla Futsal x NY Ecuador/EUA

🏐 Fase: Estreia

📆 Data e horário: Terça, 26 de agosto, às 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio da Neva

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

