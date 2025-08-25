Kairat x Celtic: onde assistir e prováveis escalações pelo jogo da Champions League
O jogo de ida entre as equipes terminou empatado
Kairat Almaty e Celtic se enfrentam nesta terça-feira (26), às 13h45 (de Brasília), no Almaty Ortalyk Stadion, no Cazaquistão, pela partida de volta dos playoffs da Champions League 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming).
O Kairat chega confiante após segurar o empate sem gols em Glasgow no jogo de ida. Antes, os cazaques eliminaram Olimpija Ljubljana, KuPS e Slovan Bratislava, este último nos pênaltis, alcançando pela primeira vez o playoff da competição. O técnico Rafael Urazbakhtin terá desfalques importantes: Satpaev, suspenso, e os brasileiros Élder Santana e João Paulo, lesionados. A aposta ofensiva está no português Jorginho, destaque da campanha com participações decisivas em gols.
Ficha Técnica
Do outro lado, o Celtic busca confirmar sua tradição continental. Campeão escocês, a equipe de Brendan Rodgers vem de boas vitórias na temporada nacional e sonha com a quarta classificação consecutiva à fase de grupos da Champions, algo inédito para o futebol escocês. Mesmo com baixas como Johnston, Trusty e Jota, os Hoops contam com o talento de Daizen Maeda para tentar decidir a vaga fora de casa.
Tudo sobre Kairat x Celtic (onde assistir, horário, escalações e local):
Kairat x Celtic
Jogo de volta – Champions League 2025/26 – Playoff
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de agosto, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Almaty Ortalyk Stadion, em Almaty (Cazaquistão)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (Itália)
📺 VAR: Marco Di Bello (Itália)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
