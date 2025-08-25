Pafos FC x Estrela Vermelha: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League
No jogo de ida, o Pafos venceu por 2 a 1
Pafos e Estrela Vermelha se enfrentam nesta terça-feira (26), às 16h (de Brasília), no Alphamega Stadium, no Chipre, pela partida de volta dos playoffs da Champions League 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado), do SBT (TV aberta) e da HBO Max (streaming).
O Pafos vive um momento histórico. Campeão cipriota, o clube eliminou Maccabi Tel Aviv e Dínamo Kiev antes de surpreender o Estrela Vermelha fora de casa, vencendo por 2 a 1 na ida. Agora, pode até empatar para garantir, de forma inédita, vaga na fase de liga da Champions. A ausência de David Luiz, ainda não inscrito, é o principal desfalque para o time cipriota.
Ficha Técnica
Já o Estrela Vermelha, potência do futebol sérvio, terá de buscar uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto. Caso vença por um gol, a decisão irá para a prorrogação. Vindo de goleada sobre o Mladost Lucani no campeonato nacional, o time de Vladan Milojevic aposta na experiência de Rade Krunić e na eficiência de Ndiaye para tentar a virada.
Tudo sobre Pafos x Estrela Vermelha (onde assistir, horário, escalações e local):
Pafos x Estrela Vermelha
Jogo de volta - Champions League 2025/26 – Playoff
📆 Data e horário: terça-feira, 26 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Alphamega Stadium, em Limassol (Chipre)
👁️ Onde assistir: TNT Sports (canal fechado), SBT (TV aberta) e HBO Max (streaming)
🟨 Arbitragem: Michael Oliver (Inglaterra)
📺 VAR: Jarred Gillett (Austrália)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo)
Michail; Bruno, Luckassen, Goldar e Pileas; Pêpê e Sunjic; Correia, Dragomir e Oršić; Anderson Silva.
Estrela Vermelha (Técnico: Vladan Milojevic)
Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigão e Tiknizyan; Elsnik e Krunić; Milson e Duarte; Ivanic e Ndiaye.
