Pafos e Estrela Vermelha se enfrentam nesta terça-feira (26), às 16h (de Brasília), no Alphamega Stadium, no Chipre, pela partida de volta dos playoffs da Champions League 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado), do SBT (TV aberta) e da HBO Max (streaming).



O Pafos vive um momento histórico. Campeão cipriota, o clube eliminou Maccabi Tel Aviv e Dínamo Kiev antes de surpreender o Estrela Vermelha fora de casa, vencendo por 2 a 1 na ida. Agora, pode até empatar para garantir, de forma inédita, vaga na fase de liga da Champions. A ausência de David Luiz, ainda não inscrito, é o principal desfalque para o time cipriota.

Ficha Técnica PAF EST Champions League Playoffs Data e Hora terça-feira, 26 de agosto, às 16h (de Brasília) Local Alphamega Stadium, em Limassol (Chipre) Árbitro Michael Oliver (Inglaterra) Var Jarred Gillett (Austrália) Onde assistir

Já o Estrela Vermelha, potência do futebol sérvio, terá de buscar uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto. Caso vença por um gol, a decisão irá para a prorrogação. Vindo de goleada sobre o Mladost Lucani no campeonato nacional, o time de Vladan Milojevic aposta na experiência de Rade Krunić e na eficiência de Ndiaye para tentar a virada.

Jogo de volta - Champions League 2025/26 – Playoff

📆 Data e horário: terça-feira, 26 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Alphamega Stadium, em Limassol (Chipre)

👁️ Onde assistir: TNT Sports (canal fechado), SBT (TV aberta) e HBO Max (streaming)

🟨 Arbitragem: Michael Oliver (Inglaterra)

📺 VAR: Jarred Gillett (Austrália)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Pafos (Técnico: Juan Carlos Carcedo)

Michail; Bruno, Luckassen, Goldar e Pileas; Pêpê e Sunjic; Correia, Dragomir e Oršić; Anderson Silva.

Estrela Vermelha (Técnico: Vladan Milojevic)

Matheus; Seol, Veljkovic, Rodrigão e Tiknizyan; Elsnik e Krunić; Milson e Duarte; Ivanic e Ndiaye.

