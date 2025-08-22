St Pauli x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Alemão
St Pauli e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela rodada de estreia da Bundesliga. A partida será realizada neste sábado (23), às 13h30 (de Brasília), no Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE). O jogo terá transmissão do Nosso Futebol e do Canal GOAT.
St Pauli ⚪⚫
O St Pauli inicia a Bundesliga após escapar por três pontos da zona de rebaixamento na temporada passada. Na primeira partida oficial de 2025/26, o clube superou o Norderstedt nos pênaltis em partida válida pelos 32 avos de final da Copa da Alemanha.
Borussia Dortmund 🟡⚫
Eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Real Madrid, o Borussia Dortmund estreou na temporada ao classificar para os 16 avos de final da Copa sobre o Rot-Weiss Essen. Os Aurinegros tiveram uma pré-temporada sólida, goleando o Siegen por 8 a 1, vencendo o Lille por 3 a 2 e sofrendo revés da Juventus em 2 a 1.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre St Pauli e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
St Pauli 🆚 Borussia Dortmund
1ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE)
👁️ Onde assistir: Nosso Futebol (streaming) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Matthias Jöllenbeck
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
St Pauli (Técnico: Alexander Blessin)
Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Eric Smith e Robatsch; Arkadiusz Pyrka, Joel Fujita, James Sands e Louis Oppie; Oladapo Afolayan, Andréas Hountondji e Mathias Pereira-Lage.
❌ Desfalques: Jackson Irvine, David Nemeth e Ricky-Jade Jones.
❓ Dúvidas: -
Borussia Dortmund (Técnico: Nico Kovac)
Gregor Kobel; Filippo Mané, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Marcel Sabitzer e Daniel Svensson; Jobe Bellingham, Adeyemi e Serhou Guirassy.
❌ Desfalques: Duranville, Schlotterbeck, Ryerson, Niklas Süle e Emre Can.
❓ Dúvidas: -
