imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

St Pauli x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Alemão

imagem cameraSt Pauli x Borussia Dortmund: primeira rodada da Bundesliga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Hamburgo (ALE)
Dia 22/08/2025
11:28
St Pauli e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela rodada de estreia da Bundesliga. A partida será realizada neste sábado (23), às 13h30 (de Brasília), no Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE). O jogo terá transmissão do Nosso Futebol e do Canal GOAT.

continua após a publicidade

St Pauli ⚪⚫

O St Pauli inicia a Bundesliga após escapar por três pontos da zona de rebaixamento na temporada passada. Na primeira partida oficial de 2025/26, o clube superou o Norderstedt nos pênaltis em partida válida pelos 32 avos de final da Copa da Alemanha.

continua após a publicidade

Borussia Dortmund 🟡⚫

Eliminado nas quartas de final do Mundial de Clubes para o Real Madrid, o Borussia Dortmund estreou na temporada ao classificar para os 16 avos de final da Copa sobre o Rot-Weiss Essen. Os Aurinegros tiveram uma pré-temporada sólida, goleando o Siegen por 8 a 1, vencendo o Lille por 3 a 2 e sofrendo revés da Juventus em 2 a 1.

Ficha do jogo

PAU
Borussia Dortmund-escudo-onde-assistir
DOR
1ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Sábado, 23 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
Local
Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE)
Árbitro
Matthias Jöllenbeck
Onde assistir
Nosso Futebol (streaming) e Canal GOAT (YouTube)

Tudo sobre o jogo entre St Pauli e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
St Pauli 🆚 Borussia Dortmund
1ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE)
👁️ Onde assistir: Nosso Futebol (streaming) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Matthias Jöllenbeck

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

St Pauli (Técnico: Alexander Blessin)
Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Eric Smith e Robatsch; Arkadiusz Pyrka, Joel Fujita, James Sands e Louis Oppie; Oladapo Afolayan, Andréas Hountondji e Mathias Pereira-Lage.

❌ Desfalques: Jackson Irvine, David Nemeth e Ricky-Jade Jones.
Dúvidas: -

Borussia Dortmund (Técnico: Nico Kovac)
Gregor Kobel; Filippo Mané, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Marcel Sabitzer e Daniel Svensson; Jobe Bellingham, Adeyemi e Serhou Guirassy.

❌ Desfalques: Duranville, Schlotterbeck, Ryerson, Niklas Süle e Emre Can.
Dúvidas: -

Jogadores do Dortmund celebram classificação às quartas de final no Mundial
Jogadores do Dortmund celebram classificação às quartas de final no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

