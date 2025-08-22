menu hamburguer
Onde Assistir

Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Espanhol

imagem cameraLevante x Barcelona: segunda rodada de La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Valência (ESP)
Dia 22/08/2025
10:53
  • Matéria
  Matéria

Levante e Barcelona terão os caminhos cruzados pela segunda rodada de La Liga. A partida será realizada neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia (ESP). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Betis 🟢

Na estreia, o Levante começou a competição sendo derrotado pelo Alavés por 2 a 1, fora de casa, com gols de Toni Martínez e Nahuel Tenaglia nos acréscimos da partida. Os Granotes diminuíram o revés com Jeremy Toljan, aos 68 minutos.

Barcelona 🔵🔴

O Barcelona, por sua vez, não encontrou dificuldades para superar o Mallorca por 3 a 0 e estrear com vitória em La Liga. Defendendo o título conquistado na última temporada, a equipe de Hansi Flick contou com gols de Raphinha, Ferrán Torres e Lamine Yamal para construir o triunfo no Son Moix.

Ficha do jogo

Escudo Levante
LEV
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
2ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
Local
Estadio Ciudad de Valencia (ESP)
Árbitro
Alejandro José Hernández
Assistentes
José Enrique Naranjo, Marcos Cerdán e Juan Antonio Campos
Var
Jorge Figueroa (VAR1) e Adrián Cordero (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Levante e Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Levante 🆚 Barcelona
2ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Ciudad de Valencia (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Alejandro José Hernández
🚩Assistentes: José Enrique Naranjo, Marcos Cerdán e Juan Antonio Campos (quarto árbitro)
📺VAR: Jorge Figueroa (VAR1) e Adrián Cordero (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Levante (Técnico: Julián Calero)
Pablo Campos; Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello; Toljan, Sergio Lozano, Oriol Rey, Sánchez; Pablo Martínez, Roger Brugué, Iván Romero.

❌ Desfalques: Alan Matturo, Alfonso Pastor, Koyalipou, Olasagasti e Kervin Arriaga.
Dúvidas: -

Barcelona (Técnico: Hans-Dieter Flick)
Joan Garcia; Eric, Araújo, Cubarsí, Baldé; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.

❌ Desfalques: Szczesny.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Raphinha - Barcelona x Mallorca
Raphinha é celebrado pelos companheiros ao marcar pelo Barcelona diante do Mallorca (Foto: Jaime Reina/AFP)

  Matéria
