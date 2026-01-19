menu hamburguer
Onde Assistir

Sporting x PSG: onde assistir e prováveis escalações do duelo da Champions League

Confira todas as informações sobre o duelo abaixo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/01/2026
15:37
Sporting x PSG pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraSporting x PSG pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
Sporting e PSG se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pela 7ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

O Sporting chega embalado após vitória por 3 a 0 sobre o Casa Pia, pelo Campeonato Português. Na Champions, os alviverdes fazem campanha sólida e aparecem na 14ª colocação geral, com 10 pontos, dentro da zona de playoffs. Jogando em casa, a equipe busca um resultado positivo para se aproximar do grupo que avança diretamente às oitavas de final.

Ficha do jogo

Escudo-SPORTING
SPO
PSG-escudo-onde-assistir
PSG
7ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
Árbitro
Anthony Taylor (ING)
Assistentes
Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
Var
Jarred Gillett (AUS)
Onde assistir

Já o PSG vive bom momento tanto no cenário nacional quanto europeu. No último fim de semana, os franceses venceram o Lille, resultado que manteve a equipe a apenas um ponto do líder Lens na Ligue 1. Na Champions League, o time comandado por Luis Enrique soma 13 pontos e ocupa a 3ª posição geral, consolidando-se como um dos principais candidatos ao título.

Tudo sobre Sporting x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Sporting 🆚 Paris Saint-Germain
7ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Jarred Gillett (AUS)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Vagiannidis; Morita, João Simões e Trincão; Catamo, Luis Suárez e Maxi Araújo.

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e Mayulu; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia

Sporting x PSG pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)
Sporting x PSG pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

