Sporting e PSG se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pela 7ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Sporting chega embalado após vitória por 3 a 0 sobre o Casa Pia, pelo Campeonato Português. Na Champions, os alviverdes fazem campanha sólida e aparecem na 14ª colocação geral, com 10 pontos, dentro da zona de playoffs. Jogando em casa, a equipe busca um resultado positivo para se aproximar do grupo que avança diretamente às oitavas de final.



continua após a publicidade

Ficha do jogo SPO PSG 7ª rodada Champions League Data e Hora terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília) Local Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR) Árbitro Anthony Taylor (ING) Assistentes Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING) Var Jarred Gillett (AUS) Onde assistir

Já o PSG vive bom momento tanto no cenário nacional quanto europeu. No último fim de semana, os franceses venceram o Lille, resultado que manteve a equipe a apenas um ponto do líder Lens na Ligue 1. Na Champions League, o time comandado por Luis Enrique soma 13 pontos e ocupa a 3ª posição geral, consolidando-se como um dos principais candidatos ao título.



Tudo sobre Sporting x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Sporting 🆚 Paris Saint-Germain

7ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: Anthony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

📺 VAR: Jarred Gillett (AUS)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Vagiannidis; Morita, João Simões e Trincão; Catamo, Luis Suárez e Maxi Araújo.

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e Mayulu; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia

Sporting x PSG pela 7ª rodada da Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.