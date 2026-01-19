Sporting x PSG: onde assistir e prováveis escalações do duelo da Champions League
Confira todas as informações sobre o duelo abaixo
- Matéria
- Mais Notícias
Sporting e PSG se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), pela 7ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pelo HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
Relacionadas
- Onde Assistir
Bodo/Glimt x Manchester City: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Onde Assistir19/01/2026
- Onde Assistir
Real Madrid x Monaco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir19/01/2026
- Onde Assistir
Inter de Milão x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir19/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Sporting chega embalado após vitória por 3 a 0 sobre o Casa Pia, pelo Campeonato Português. Na Champions, os alviverdes fazem campanha sólida e aparecem na 14ª colocação geral, com 10 pontos, dentro da zona de playoffs. Jogando em casa, a equipe busca um resultado positivo para se aproximar do grupo que avança diretamente às oitavas de final.
Ficha do jogo
Já o PSG vive bom momento tanto no cenário nacional quanto europeu. No último fim de semana, os franceses venceram o Lille, resultado que manteve a equipe a apenas um ponto do líder Lens na Ligue 1. Na Champions League, o time comandado por Luis Enrique soma 13 pontos e ocupa a 3ª posição geral, consolidando-se como um dos principais candidatos ao título.
Tudo sobre Sporting x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sporting 🆚 Paris Saint-Germain
7ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Jarred Gillett (AUS)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Matheus Reis, Gonçalo Inácio e Vagiannidis; Morita, João Simões e Trincão; Catamo, Luis Suárez e Maxi Araújo.
🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e Mayulu; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias