Bodo/Glimt e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (20), às 14h45 (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR), com transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Bodo/Glimt inicia oficialmente a temporada 2026 neste confronto após terminar 2025 com o vice-campeonato da liga norueguesa. Antes da estreia, a equipe disputou dois amistosos como preparação para os compromissos finais da fase de liga da Champions League. Na competição continental, o Bodo ainda busca a primeira vitória, com três empates e três derrotas em seis jogos, ocupando a 32ª colocação e entrando em campo em casa para manter chances de classificação.
O Manchester City, por sua vez, faz campanha consistente na Champions League, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando 13 pontos e aparecendo na quarta posição. A equipe vinha de uma série de 12 jogos sem perder, interrompida no clássico de Manchester no último fim de semana. Para a partida, Pep Guardiola terá desfalques importantes, já que John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol e Savinho seguem no departamento médico.
Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bodo/Glimt 🆚 Manchester City
7ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Sven Jablonski
🚩 Assistentes: Eduard Beitinger, Robert Kempter e Tobias Reichel (quarto árbitro)
📺 VAR: Robert Schröder (VAR1) e Bastian Dankert (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft e Bjorkan; Evjen, Berg e Fet; Blomberg, Hogh e Hauge.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa e Doku; Haaland.
