Bodo/Glimt e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (20), às 14h45 (de Brasília), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR), com transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BOD MCI 7ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 20 de janeiro, às 14h45 (de Brasília) Local Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR) Árbitro Sven Jablonski Assistentes Eduard Beitinger, Robert Kempter e Tobias Reichel (quarto árbitro) Var Robert Schröder (VAR1) e Bastian Dankert (AVAR) Onde assistir

O Bodo/Glimt inicia oficialmente a temporada 2026 neste confronto após terminar 2025 com o vice-campeonato da liga norueguesa. Antes da estreia, a equipe disputou dois amistosos como preparação para os compromissos finais da fase de liga da Champions League. Na competição continental, o Bodo ainda busca a primeira vitória, com três empates e três derrotas em seis jogos, ocupando a 32ª colocação e entrando em campo em casa para manter chances de classificação.

continua após a publicidade

O Manchester City, por sua vez, faz campanha consistente na Champions League, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando 13 pontos e aparecendo na quarta posição. A equipe vinha de uma série de 12 jogos sem perder, interrompida no clássico de Manchester no último fim de semana. Para a partida, Pep Guardiola terá desfalques importantes, já que John Stones, Rúben Dias, Josko Gvardiol e Savinho seguem no departamento médico.

Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bodo/Glimt 🆚 Manchester City

7ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Sven Jablonski

🚩 Assistentes: Eduard Beitinger, Robert Kempter e Tobias Reichel (quarto árbitro)

📺 VAR: Robert Schröder (VAR1) e Bastian Dankert (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)

Haikin; Sjovold, Nielsen, Bjortuft e Bjorkan; Evjen, Berg e Fet; Blomberg, Hogh e Hauge.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Lewis, Khusanov, Alleyne e Ait-Nouri; Cherki, Reijnders, O'Reilly, Mukasa e Doku; Haaland.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial