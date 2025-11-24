Argentinos enlouquecem com Messi e recorde alcançado em 'show' na MLS

Lionel Messi entregou mais uma atuação de gala nos Estados Unidos — e deixou o noticiário da Argentina em êxtase. Com um gol e três assistências, o camisa 10 comandou o 4 a 0 do Inter Miami sobre o Cincinnati, fora de casa, e colocou o time na final da Conferência Leste da MLS pela primeira vez em sua história.

O jornal "Olé" não economizou nas palavras e definiu o desempenho como uma "cátedra" - um show hou uma aula.

— Se joga o Inter Miami, há magia! — destacou.

Segundo a publicação, Messi "tomou conta" do TQL Stadium (estádio do Cincinnati) do início ao fim e conduziu o time de Javier Mascherano com autoridade diante de um dos favoritos ao título.

Inter Miami dominou desde o começo

Apesar da pressão inicial do Cincinnati, o Inter Miami precisou apenas do momento em que Messi se ajustou em campo para fazer estrago. Aos 19 minutos, após cruzamento de Matteo Silvetti, o argentino subiu no segundo andar, cabeceou com precisão e abriu o placar, silenciando o estádio.

O gol mudou o jogo. O Miami tomou as rédeas da partida, e o capitão chegou a assustar novamente aos 27, em finalização que passou perto. Seria apenas o prenúncio do que viria no segundo tempo.

Na volta do intervalo, o time de Messi não deixou espaço para drama: foram três gols, todos com participação direta do camisa 10. Ele serviu Silvetti aos 57 minutos para fazer 2 a 0 — o primeiro gol do garoto de 19 anos como profissional.

Depois, um passe em profundidade deixou Tadeo Allende na cara do gol para ampliar aos 62. E, aos 74, Messi deu seu toque mais refinado: assistência com a parte externa do pé para Allende fechar a goleada em 4 a 0.

Silvetti e Messi comemoram gol do Inter Miami sobre o Cincinatti (Foto: Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Recorde histórico: Messi iguala Puskás

Além da classificação e do espetáculo, a noite marcou uma página importante na história do futebol:

Messi chegou a 404 assistências na carreira e igualou Ferenc Puskás como o maior garçom da história do futebol profissional.

Números de Lionel Messi com 38 anos e fase na temporada atual

896 gols 404 assistências 1.300 participações diretas em gols 1.135 partidas disputadas

A fase na MLS é impressionante: seis gols e três assistências em quatro jogos da pós-temporada. Caso mantenha o ritmo, Messi pode chegar ainda neste ano à marca de 900 gols na carreira.

Nem mesmo a ausência de Luis Suárez, suspenso, diminuiu o impacto ofensivo do Inter Miami, que encara o New York City FC na decisão da Conferência Leste. Se avançar, disputa a MLS Cup contra o campeão do Oeste.

Messi também fechou a temporada regular como Chuteira de Ouro da MLS, com 29 gols e 13 assistências em 28 jogos.

