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Sporting Cristal x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, em Lima, capital do Peru

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 03/05/2026
19:35
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraEquipes se enfrentam nesta terça-feira (Foto: Arte Lance!)
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Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam na próxima terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da Paramount+ (Streaming). Clique aqui para assistir na Paramount+.

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Após o empate por 1 a 1 com o Santos, o Palmeiras retornou às atividades na manhã deste domingo. Os titulares no clássico, além do atacante Paulinho, realizaram trabalhos de recuperação física na Academia de Futebol. O restante do elenco foi a campo.

Ficha do jogo

Sporting Cristal-escudo-onde-assistir
SPC
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
LIBERTADORES
4ª - Fase de grupos
Data e Hora
terça-feira, 5 de maio, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)
Árbitro
Onde assistir

Paulinho, no entanto, integra a lista de relacionados e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto. Atualmente, o Alviverde soma cinco pontos e ocupa a segunda colocação, atrás justamente do Sporting Cristal, que tem seis.

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Até o momento, o Palmeiras acumula uma vitória - por 2 a 1 sobre os peruanos, no Allianz Parque - e dois empates fora de casa, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL X PALMEIRAS
LIBERTADORES – 4ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: terça-feira, 05 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)
📺 Onde assistir: Paramount+

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Palmeiras e Sporting Cristal voltam a se enfrentam nesta Libertadores; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto de Alex Silva/Foto Imprensa Esportiva)
Palmeiras e Sporting Cristal voltam a se enfrentam nesta Libertadores; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto de Alex Silva/Foto Imprensa Esportiva)

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Prováveis escalações

SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Ricardo)
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram (Alejandro Pósito), Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Santiago González; Irven Ávila e Luis Ibérico.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.

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