Sporting Cristal x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam na próxima terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da Paramount+ (Streaming). Clique aqui para assistir na Paramount+.

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Após o empate por 1 a 1 com o Santos, o Palmeiras retornou às atividades na manhã deste domingo. Os titulares no clássico, além do atacante Paulinho, realizaram trabalhos de recuperação física na Academia de Futebol. O restante do elenco foi a campo.

Ficha do jogo SPC PAL LIBERTADORES 4ª - Fase de grupos Data e Hora terça-feira, 5 de maio, às 19h (de Brasília) Local Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER) Árbitro Onde assistir

Paulinho, no entanto, integra a lista de relacionados e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto. Atualmente, o Alviverde soma cinco pontos e ocupa a segunda colocação, atrás justamente do Sporting Cristal, que tem seis.

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Até o momento, o Palmeiras acumula uma vitória - por 2 a 1 sobre os peruanos, no Allianz Parque - e dois empates fora de casa, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL X PALMEIRAS

LIBERTADORES – 4ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: terça-feira, 05 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)

📺 Onde assistir: Paramount+

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Palmeiras e Sporting Cristal voltam a se enfrentam nesta Libertadores; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto de Alex Silva/Foto Imprensa Esportiva)

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Prováveis escalações

SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Ricardo)

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram (Alejandro Pósito), Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Santiago González; Irven Ávila e Luis Ibérico.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.

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