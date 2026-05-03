Sporting Cristal x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, em Lima, capital do Peru
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Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam na próxima terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital do Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da Paramount+ (Streaming). Clique aqui para assistir na Paramount+.
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Após o empate por 1 a 1 com o Santos, o Palmeiras retornou às atividades na manhã deste domingo. Os titulares no clássico, além do atacante Paulinho, realizaram trabalhos de recuperação física na Academia de Futebol. O restante do elenco foi a campo.
Ficha do jogo
Paulinho, no entanto, integra a lista de relacionados e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto. Atualmente, o Alviverde soma cinco pontos e ocupa a segunda colocação, atrás justamente do Sporting Cristal, que tem seis.
Até o momento, o Palmeiras acumula uma vitória - por 2 a 1 sobre os peruanos, no Allianz Parque - e dois empates fora de casa, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORTING CRISTAL X PALMEIRAS
LIBERTADORES – 4ª RODADA - FASE DE GRUPOS
📆 Data e horário: terça-feira, 05 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (Peru)
📺 Onde assistir: Paramount+
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Prováveis escalações
SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Ricardo)
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram (Alejandro Pósito), Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Santiago González; Irven Ávila e Luis Ibérico.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.
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