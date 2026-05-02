menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Lyon x Rennes: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Ligue 1

Endrick e companhia fazem confronto direto por vaga na Champions League

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
18:24
Atualizado há 2 minutos
Lyon e Rennes se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Francês (Arte Lance!)
imagem cameraLyon e Rennes se enfrentam pela 32ª rodada do Campeonato Francês (Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lyon e Rennes se enfrentam neste domingo (3), às 15h45 (de Brasília), em jogo da 32ª rodada da Ligue 1, a antepenúltima do Campeonato Francês. A partida acontece no Groupama Stadium, em Lyon, e terá transmissão da "Cazé TV" (YouTube).

continua após a publicidade

Relacionadas

O confronto é direto por vaga na próxima edição da Champions League: no momento, o Lyon ocupa a terceira posição, enquanto o Rennes é o 5º lugar, separados por apenas um ponto. Os quatro primeiros colocados estarão garantidos na principal competição europeia na temporada 2026/27, sendo apenas os três primeiros diretamente na fase de grupos.

Ficha do jogo

Lyon-escudo-onde-assistir
OLY
REN
Ligue 1
32ª rodada
Data e Hora
Domingo, 3 de maio, às 15h45 (de Brasília)
Local
Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
Árbitro
Clément Turpin
Assistentes
Benjamin Páginas e Nicolas Danos
Var
Benoît Millot
Onde assistir
Cazé TV

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Endrick em campo pelo Lyon?

O jogo deste domingo é mais uma chance para os brasileiros verem o prodígio Endrick em ação: o atacante deve ser titular novamente contra o Rennes. Nesta reta final de temporada, o jovem tenta manter a ótima fase para convencer Carlo Ancelotti da convocação para a Copa do Mundo, além de se despedir em grande estilo do Lyon, já que retornará ao Real Madrid após o fim do empréstimo.

Endrick estica a perna para dominar a bola no confronto entre Lyon e Auxerre (Foto: Arnaud Finistre / AFP)
Endrick estica a perna para dominar a bola no confronto entre Lyon e Auxerre (Foto: Arnaud Finistre / AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

FICHA TÉCNICA

LYON X RENNES
32ª rodada da Ligue 1
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
📺 Onde assistir: Cazé TV
🟨 Árbitro: Clément Turpin
🚩 Assistentes: Benjamin Páginas e Nicolas Danos
🖥️ VAR: Benoît Millot

continua após a publicidade

⚽ESCALAÇÕES

Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Abner; Tessmann, Morton e Tolisso; Endrick, Moreira; Yaremchuk.

Rennes (Técnico: Franck Haisse)
Samba; Seidu, Boudlal, Brassier e Merlin; Blas, Rongier e Camara; Al-Taamari, Embolo e Lepaul.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias