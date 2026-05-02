Lyon x Rennes: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Ligue 1
Lyon e Rennes se enfrentam neste domingo (3), às 15h45 (de Brasília), em jogo da 32ª rodada da Ligue 1, a antepenúltima do Campeonato Francês. A partida acontece no Groupama Stadium, em Lyon, e terá transmissão da "Cazé TV" (YouTube).
O confronto é direto por vaga na próxima edição da Champions League: no momento, o Lyon ocupa a terceira posição, enquanto o Rennes é o 5º lugar, separados por apenas um ponto. Os quatro primeiros colocados estarão garantidos na principal competição europeia na temporada 2026/27, sendo apenas os três primeiros diretamente na fase de grupos.
Ficha do jogo
Endrick em campo pelo Lyon?
O jogo deste domingo é mais uma chance para os brasileiros verem o prodígio Endrick em ação: o atacante deve ser titular novamente contra o Rennes. Nesta reta final de temporada, o jovem tenta manter a ótima fase para convencer Carlo Ancelotti da convocação para a Copa do Mundo, além de se despedir em grande estilo do Lyon, já que retornará ao Real Madrid após o fim do empréstimo.
✅ FICHA TÉCNICA
LYON X RENNES
32ª rodada da Ligue 1
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
📺 Onde assistir: Cazé TV
🟨 Árbitro: Clément Turpin
🚩 Assistentes: Benjamin Páginas e Nicolas Danos
🖥️ VAR: Benoît Millot
⚽ESCALAÇÕES
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Abner; Tessmann, Morton e Tolisso; Endrick, Moreira; Yaremchuk.
Rennes (Técnico: Franck Haisse)
Samba; Seidu, Boudlal, Brassier e Merlin; Blas, Rongier e Camara; Al-Taamari, Embolo e Lepaul.
