Cria celebra nova chance no Palmeiras e expõe conversa com comissão no clássico

Luis Pacheco voltou a ser acionado pela comissão técnica no clássico entre Palmeiras e Santos, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Cria da Academia, o jogador entrou na vaga de Andreas Pereira e permaneceu em campo por cerca de 25 minutos, já com os acréscimos, no empate por 1 a 1.

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Ao entrar no duelo contra o Santos, Luís Pacheco chegou à sétima partida como profissional na temporada, considerando compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pelo Paulistão. O jovem, ainda em processo de transição, treina com a equipe principal e também atua em algumas partidas pelo sub-20.

- Agradecer a Deus e a todos da comissão técnica pela oportunidade. No dia a dia tento sempre treinar bem, eles (jogadores) sempre me ajudam e fico muito grato de poder atuar e estar com eles. No intervalo a comissão conversou com a gente, viramos a chave e voltamos focados no segundo tempo para, com apoio da torcida, conseguir o empate. Por pouco não conseguimos a virada, mas é agora seguir porque não dá pra pensar muito no que passou, e sim no que vai vir - Luis Pacheco.

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Embora o Palmeiras não divulgue a lista de relacionados para seus jogos, a expectativa é de que Luís Pacheco viaje com a delegação para Lima, no Peru, onde a equipe enfrenta o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

- Vamos virar a chave, agora é Libertadores, o Brasileiro é só no fim de semana. Temos de focar em buscar mais uma vitória que pode ser muito importante pensando na classificação - completou.

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Luis Pacheco durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após o empate com o Santos. Agora, volta as atenções para a Libertadores, na qual ocupa a segunda colocação do Grupo F, com uma vitória e dois empates.

A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

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