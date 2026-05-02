Espanyol x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações pela La Liga
Barcelona pode ser campeão em caso de tropeço da equipe merengue
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid visita o Espanyol, pela 34ª rodada da La Liga, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no RCDE Stadium. O confronto será transmitido com exclusividade pela plataforma de streaming da Disney+.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo para evitar o título antecipado do Barcelona, que tem 14 pontos de vantagem na ponta. No entanto, os merengues não possuem grandes pretensões e já iniciaram o planejamento para a próxima temporada com a busca por um novo treinador.
Ficha do jogo
Por outro lado, o Espanyol luta para se distanciar da zona de rebaixamento, uma vez que tem apenas cinco pontos de vantagem para o Sevilla. A equipe da busca o primeiro triunfo em 2026, uma vez que venceu pela última vez em 22 de dezembro contra o Athletic Bilbao.
Tudo sobre Espanyol x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanyol 🆚 Real Madrid
34ª rodada – Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; González, Exposito; Ngonge, Terrats, Milla; K Garcia.
⚪🔵 Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Vini Jr.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias