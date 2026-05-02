Onde Assistir

Espanyol x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações pela La Liga

Barcelona pode ser campeão em caso de tropeço da equipe merengue

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
17:57
Espanyol e Real Madrid se enfrentam, pela 34ª rodada da La Liga, neste domingo (3)
O Real Madrid visita o Espanyol, pela 34ª rodada da La Liga, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no RCDE Stadium. O confronto será transmitido com exclusividade pela plataforma de streaming da Disney+.

Na vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid entra em campo para evitar o título antecipado do Barcelona, que tem 14 pontos de vantagem na ponta. No entanto, os merengues não possuem grandes pretensões e já iniciaram o planejamento para a próxima temporada com a busca por um novo treinador.

Ficha do jogo

Espanyol-escudo-onde-assistir
ESP
Real Madrid-escudo-onde-assistir
RMA
34ª rodada
La Liga
Data e Hora
domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
RCDE Stadium, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Jesús Gil Manzano
Assistentes
Millán Bárcenas Torres e Jorge Figueroa Vázquez
Var
Ángel Nevado Rodríguez
Onde assistir

Por outro lado, o Espanyol luta para se distanciar da zona de rebaixamento, uma vez que tem apenas cinco pontos de vantagem para o Sevilla. A equipe da busca o primeiro triunfo em 2026, uma vez que venceu pela última vez em 22 de dezembro contra o Athletic Bilbao.

Tudo sobre Espanyol x Real Madrid (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Espanyol 🆚 Real Madrid
34ª rodada – Campeonato Espanhol

📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Espanyol (Técnico: Manolo González)
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; González, Exposito; Ngonge, Terrats, Milla; K Garcia.

🔵 Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Bellingham, Camavinga; Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Vini Jr.

