Paulinho realiza trabalho interno após reestreia pelo Palmeiras e mira Libertadores

Paulinho realizou cronograma de atividades na parte interna da Academia de Futebol após fazer sua reestreia pelo Palmeiras no clássico contra o Santos, no Allianz Parque. A partida marcou o retorno aos gramados após mais de 300 dias de tratamento em razão de nova cirurgia na perna direita.

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A expectativa, segundo apuração da reportagem, é de que Paulinho ganhe minutos de forma progressiva, inicialmente entrando no decorrer das partidas, assim como no último sábado. O jogador segue em monitoramento constante por parte de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), que, inclusive, optou por adiar o retorno para deixá-lo o mais preparado fisicamente possível.

O atacante seguirá com a delegação do Palmeiras para Lima, onde a equipe enfrenta o Sporting Cristal pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O elenco realizou atividades na manhã desta segunda-feira no CT e, no período da tarde, embarcou rumo à capital peruana.

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No empate por 1 a 1 no clássico, Paulinho permaneceu em campo por cerca de 25 minutos, incluindo os acréscimos, e somou 13 ações com bola. Nos minutos finais, teve a oportunidade de colocar o Alviverde em vantagem, mas o chute passou rente à trave direita do goleiro Gabriel Brazão.

— Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo — afirmou Paulinho, atacante do Palmeiras, em entrevista ao Lance!.

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Paulinho durante clássico entre Palmeiras e Santos (Foto: Reprodução)

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), em Lima. Com cinco pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação do Grupo F, um ponto atrás dos peruanos.

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