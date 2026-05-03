menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras registra BO e bloqueia venda de ingressos para torcedor que invadiu o gramado

Indivíduo apresentava sinais de embriaguez e precisou ser retirado de ambulância do Allianz Parque

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 03/05/2026
13:51
Torcedor que invadiu o gramado durante clássico (Foto: Reprodução)
imagem cameraTorcedor que invadiu o gramado durante clássico (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras registrou Boletim de Ocorrência contra o torcedor que invadiu o gramado do Allianz Parque durante o clássico contra o Santos, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O clube bloqueou o indivíduo no sistema de venda de ingressos do ALviverde como mandante, de acordo com apuração da reportagem.

continua após a publicidade

O torcedor, segundo fontes ouvidas, chama-se Hudson Luiz Soares Peixoto e apresentava sinais de embriaguez. Na tentativa de invadir o perímetro do campo, ele acabou se lesionando no joelho. A suspeita é de fratura na perna direita.

O torcedor precisou ser retirado de ambulância do Allianz Parque e foi encaminhado a um hospital da região para avaliação e tratamento. Na ocorrência, ele estava fantasiado de Hulk, com o corpo pintado de verde.

continua após a publicidade

Hudson Luiz Soares Peixoto não é registrado no programa de sócio-torcedor do Palmeiras. A ocorrência foi registrada em súmula pelo árbitro Raphael Claus.

- Informo que aos 09 (minutos) do segundo tempo houve a invasão ao campo de jogo por parte de um torcedor da equipe mandante, na qual o mesmo se acidentou e necessitou de atendimento médico que se iniciou aos 10 minutos na lateral externa do campo de jogo. Aos 12 (minutos) foi necessária a paralisação da partida para a entrada da ambulância - detalhou Raphael Claus, responsável por apitar o clássico, em súmula.

continua após a publicidade
Ambulância Palmeiras Santos
Ambulância em campo durante clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após o empate com o Santos. Agora, volta as atenções para a Libertadores, na qual ocupa a segunda colocação do Grupo F, com uma vitória e dois empates.

A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Aposte nos jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias