Palmeiras registra BO e bloqueia venda de ingressos para torcedor que invadiu o gramado

O Palmeiras registrou Boletim de Ocorrência contra o torcedor que invadiu o gramado do Allianz Parque durante o clássico contra o Santos, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O clube bloqueou o indivíduo no sistema de venda de ingressos do ALviverde como mandante, de acordo com apuração da reportagem.

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O torcedor, segundo fontes ouvidas, chama-se Hudson Luiz Soares Peixoto e apresentava sinais de embriaguez. Na tentativa de invadir o perímetro do campo, ele acabou se lesionando no joelho. A suspeita é de fratura na perna direita.

O torcedor precisou ser retirado de ambulância do Allianz Parque e foi encaminhado a um hospital da região para avaliação e tratamento. Na ocorrência, ele estava fantasiado de Hulk, com o corpo pintado de verde.

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Hudson Luiz Soares Peixoto não é registrado no programa de sócio-torcedor do Palmeiras. A ocorrência foi registrada em súmula pelo árbitro Raphael Claus.

- Informo que aos 09 (minutos) do segundo tempo houve a invasão ao campo de jogo por parte de um torcedor da equipe mandante, na qual o mesmo se acidentou e necessitou de atendimento médico que se iniciou aos 10 minutos na lateral externa do campo de jogo. Aos 12 (minutos) foi necessária a paralisação da partida para a entrada da ambulância - detalhou Raphael Claus, responsável por apitar o clássico, em súmula.

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Ambulância em campo durante clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque (Foto: Juliana Yamaoka / Lance!)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após o empate com o Santos. Agora, volta as atenções para a Libertadores, na qual ocupa a segunda colocação do Grupo F, com uma vitória e dois empates.

A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

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