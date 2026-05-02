Bournemouth x Crystal Palace: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League

Bournemouth e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (03), às 10h (horário de Brasília), no Vitality Stadium (ING). O confronto, válido pela 35ª rodada da Premier League, terá transmissão ao vivo pela Espn (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo BMO CRY Premier League 35ª rodada Data e Hora Domingo (03), às 10h (horário de Brasília) Local Vitality Stadium (ING) Árbitro Rob Jones (ING) Assistentes Neil Davies (ING) e Marc Perry (ING) Var Peter Bankes (ING) Onde assistir

O Bournemouth entra em campo na sétima colocação da Premier League com 49 pontos, apenas um atrás do Brighton, que hoje ocupa a zona de classificação para a Europa League. A equipe busca manter sua sequência invicta, que já dura mais de 14 jogos no campeonato. Nesse período, foram seis vitórias (incluindo um triunfo contra o líder Arsenal, fora de casa) e oito empates.

Apesar do bom momento geral, o time não vence em casa há cinco partidas. Por outro lado, o ataque liderado pelo brasileiro Ryan marcou gols em quatro confrontos seguidos. O comandante Andoni Iraola, que jamais perdeu para o Crystal Palace (soma duas vitórias e três empates), terá quase todo o elenco à disposição. O brasileiro Ryan deve ser titular, mas a equipe não contará com o inglês Lewis Cook, lesionado, além do holandês Justin Kluivert e do argentino Julio Soler.

continua após a publicidade

Um dos destaques do Bournemouth na temporada, Kroupi chegou ao 11º gol na Premier League na partida contra o Leeds United (Foto: Reprodução / X)

Já o Crystal Palace chega ao confronto na 13ª colocação, com 43 pontos, distante da briga por vagas em torneios continentais. Atuando como visitante, a equipe balançou as redes em 11 partidas seguidas. Nos últimos dez jogos pelo Campeonato Inglês, o clube comandado por Oliver Glasner sofreu apenas três derrotas, acumulando ainda três empates e quatro vitórias. O técnico tem seus principais jogadores disponíveis, com apenas três desfalques por lesão: Eddie Nketiah, Cheick Doucouré e Evanan Guessand.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Retrospecto do confronto

Ao todo, são 82 jogos oficiais disputados entre as duas equipes na história. O Bournemouth leva vantagem no retrospecto geral com 31 vitórias, contra 28 triunfos do Crystal Palace e outros 23 empates. No encontro mais recente, em 18 de outubro de 2025, as equipes empataram por 3 a 3, na 8ª rodada da Premier League.

continua após a publicidade

Tudo sobre Bournemouth x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth 🆚 Crystal Palace

35ª rodada da Premier League

📆 Data e horário: Domingo (03), às 10h (horário de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)

🕴️ Árbitro: Rob Jones (ING)

🚩 Assistentes: Neil Davies (ING) e Marc Perry (ING)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: John Busby (ING)

📺 VAR: Peter Bankes (ING)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Petrovic; Adam Smith, Senesi, Diakité e Truffert; Adams, Cook; Rayan, Alex Scott e Marcus Tavernier; Evanilson.

🟣🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell (Sosa); Sarr e Pino; Mateta (Strand Larsen).

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.