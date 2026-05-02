Bournemouth x Crystal Palace: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 35ª rodada
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Bournemouth e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (03), às 10h (horário de Brasília), no Vitality Stadium (ING). O confronto, válido pela 35ª rodada da Premier League, terá transmissão ao vivo pela Espn (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
O Bournemouth entra em campo na sétima colocação da Premier League com 49 pontos, apenas um atrás do Brighton, que hoje ocupa a zona de classificação para a Europa League. A equipe busca manter sua sequência invicta, que já dura mais de 14 jogos no campeonato. Nesse período, foram seis vitórias (incluindo um triunfo contra o líder Arsenal, fora de casa) e oito empates.
Apesar do bom momento geral, o time não vence em casa há cinco partidas. Por outro lado, o ataque liderado pelo brasileiro Ryan marcou gols em quatro confrontos seguidos. O comandante Andoni Iraola, que jamais perdeu para o Crystal Palace (soma duas vitórias e três empates), terá quase todo o elenco à disposição. O brasileiro Ryan deve ser titular, mas a equipe não contará com o inglês Lewis Cook, lesionado, além do holandês Justin Kluivert e do argentino Julio Soler.
Já o Crystal Palace chega ao confronto na 13ª colocação, com 43 pontos, distante da briga por vagas em torneios continentais. Atuando como visitante, a equipe balançou as redes em 11 partidas seguidas. Nos últimos dez jogos pelo Campeonato Inglês, o clube comandado por Oliver Glasner sofreu apenas três derrotas, acumulando ainda três empates e quatro vitórias. O técnico tem seus principais jogadores disponíveis, com apenas três desfalques por lesão: Eddie Nketiah, Cheick Doucouré e Evanan Guessand.
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Retrospecto do confronto
Ao todo, são 82 jogos oficiais disputados entre as duas equipes na história. O Bournemouth leva vantagem no retrospecto geral com 31 vitórias, contra 28 triunfos do Crystal Palace e outros 23 empates. No encontro mais recente, em 18 de outubro de 2025, as equipes empataram por 3 a 3, na 8ª rodada da Premier League.
Tudo sobre Bournemouth x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Crystal Palace
35ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: Domingo (03), às 10h (horário de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)
🕴️ Árbitro: Rob Jones (ING)
🚩 Assistentes: Neil Davies (ING) e Marc Perry (ING)
🧑⚖️ 4º árbitro: John Busby (ING)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Adam Smith, Senesi, Diakité e Truffert; Adams, Cook; Rayan, Alex Scott e Marcus Tavernier; Evanilson.
🟣🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell (Sosa); Sarr e Pino; Mateta (Strand Larsen).
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