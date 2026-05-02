Inter de Milão pode ser campeã neste domingo; veja onde assistir
Confira todas as informações do duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano
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A Inter de Milão tem a chance de garantir o título do Campeonato Italiano de forma antecipada. Líder isolada com 79 pontos, a equipe nerazzurra depende apenas de uma vitória sobre o Parma, neste domingo (3), para confirmar o segundo scudetto consecutivo e consolidar sua hegemonia no futebol italiano. A partida será às 15h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, com transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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A Inter de Milão, comandada por Cristian Chivu, construiu sua liderança com equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente, e vem de uma sequência invicta nos últimos cinco jogos. O time ocupa a primeira colocação com 25 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.
Ficha do jogo
O Parma, por sua vez, ocupa a 12ª colocação com 42 pontos, sem chances de brigar por vaga em competições europeias e sem risco de rebaixamento. A equipe treinada por Carlos Cuesta cumpre tabela nesta reta final e promete atuar como estraga-prazeres, tentando surpreender o líder em pleno San Siro.
Tudo sobre Inter de Milão x Parma (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inter de Milão 🆚 Parma
35ª rodada – Campeonato Italiano
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Andrea Bonacina (ITA)
🚩 Assistentes: Davide Preti (ITA) e Alessio Palermo (ITA)
📺 VAR: Valerio Marini (ITA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Dimarco, Zielinski; Sucic; Bonny, Thuram.
🟡🔵 Parma (Técnico: Carlos Cuesta)
Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye, Del Prato; Bernabé, Valeri, Mandela Keita; Nicolussi, Strefezza; Pellegrino.
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