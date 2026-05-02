Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações do clássico pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 35ª rodada da competição
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Considerado um dos maiores clássicos do futebol Inglês e do mundo, Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo (03), às 11h30 (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING). O duelo conhecido como "North West Derby", promete ser quente. Válido pela 35ª rodada da Premier League, o duelo terá transmissão ao vivo pela Espn (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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Ficha do jogo
O Manchester United chega ao confronto na terceira colocação com 61 pontos, três à frente do rival. A equipe busca ampliar a vantagem e se consolidar no G-4. Jogando em casa pela Premier League, os Diabos Vermelhos detêm a terceira melhor campanha como mandante, atrás apenas de Arsenal e Manchester City. Além disso, o time de Manchester sofreu apenas uma derrota em seu estádio nos últimos sete jogos, acumulando uma sequência de 15 partidas balançando as redes.
O técnico Michael Carrick terá duas baixas importantes confirmadas: o argentino Lisandro Martínez está fora por suspensão e o holandês Matthijs de Ligt segue no departamento médico devido a uma lesão nas costas. Por outro lado, o brasileiro Matheus Cunha pode retornar aos gramados. O próprio comandante, em entrevista coletiva, confirmou a possibilidade: "Matheus já fez alguns trabalhos, então estamos esperançosos. Não temos certeza, mas há otimismo", declarou Carrick.
Já o Liverpool ocupa a quarta colocação com 58 pontos e busca a vitória para igualar a pontuação do United. Caso vençam a partida, os Reds podem ultrapassar os donos da casa pelo critério de número de vitórias. No campeonato, a equipe de Liverpool vem de uma sequência de três triunfos seguidos e terminou o mês de abril invicta.
O comandante Arne Slot, no entanto, enfrenta sérios problemas para escalar o time. Mohamed Salah, um dos principais nomes do elenco, sentiu a coxa na última partida contra o Crystal Palace e está fora do clássico. Outra ausência confirmada é a do goleiro brasileiro Alisson. O técnico ainda lida com outros cinco desfalques: Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Wataru Endo, Hugo Ekitiké e Giovanni Leoni.
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Retrospecto do confronto
Ao todo, são 217 jogos oficiais disputados entre as duas equipes na história. O Manchester United leva vantagem no retrospecto geral com 84 vitórias, contra 72 triunfos do Liverpool e 61 empates. No encontro mais recente, em 19 de outubro de 2025, os Diabos Vermelhos venceram fora de casa por 2 a 1, em duelo válido pela 8ª rodada desta edição da Premier League.
No recorte dos últimos dez confrontos diretos, a vantagem é do Liverpool: foram cinco vitórias dos Reds contra duas do United, além de três empates. A última vitória do Manchester em casa contra o rival pelo Campeonato Inglês ocorreu há quatro anos, em 2022.
Tudo sobre Manchester United x Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester United 🆚 Liverpool
35ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: Domingo (03), às 11h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)
🕴️ Árbitro: Darren England (ING)
🚩 Assistentes: Tim Wood (ING) e Akil Howson (ING)
🧑⚖️ 4º árbitro: Anthony Taylor (ING)
📺 VAR: Stuart Attwell (ING)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Senne Lammens, Diogo Dalot, Ayden Heaven, Harry Maguire, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Casemiro, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Benjamin Sesko.
🔴⚪ Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Freddie Woodman, Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexander Isak.
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