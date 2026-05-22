A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (22) as atividades do GP do Canadá 2026. O fim de semana será disputado no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. A programação começa às 13h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 17h30, acontece a Classificação, sessão que define o grid de largada da Sprint de sábado.

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Onde assistir ao GP do Canadá hoje:

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Sexta-feira ganha peso decisivo no fim de semana

O formato Sprint reduz o tempo de preparação das equipes ao limitar o número de treinos livres. Com apenas uma sessão antes da classificação Sprint, pilotos e engenheiros precisam acelerar os ajustes dos carros logo nas primeiras voltas em Montreal.

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A Sprint será disputada no sábado (23), às 13h00. Depois, os pilotos retornam à pista às 17h00 para a classificação da corrida principal. O GP do Canadá será realizado no domingo (24), às 17h00.

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