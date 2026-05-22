Valencia x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações pela última rodada da La Liga
As equipes se enfrentam pela última rodada da competição
Valencia e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, pela última rodada da La Liga. Já campeão da competição, o Barça entra em campo apenas para cumprir tabela, enquanto o time valenciano ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Valencia chega para a rodada final ainda com chances matemáticas de alcançar a zona de classificação para a Conference League. Para isso, além de vencer em casa, a equipe precisa torcer por tropeços de Rayo Vallecano e Getafe na rodada.
O técnico Carlos Corberán terá um desfalque importante na defesa: o zagueiro Eray Comert, expulso no último compromisso. A tendência é que Pepelu seja utilizado no setor defensivo. Jogando diante da torcida no Mestalla, o Valencia aposta na intensidade ofensiva e no bom momento de Hugo Duro para tentar surpreender o campeão espanhol.
Do outro lado, o Barcelona entra mais leve após confirmar o título da La Liga com antecedência. A conquista veio justamente diante do maior rival, o Real Madrid, na 35ª rodada da competição.
Mesmo já campeão, o técnico Hansi Flick deve mandar a campo uma equipe competitiva, embora com mudanças pontuais visando preservar alguns jogadores antes da Copa do Mundo. O Barça não contará com Lamine Yamal e Ferran Torres para a partida.
A expectativa é de um duelo movimentado, com o Barcelona controlando mais a posse de bola e o Valencia tentando explorar a pressão da torcida e os contra-ataques rápidos. Mesmo sem grande peso para os catalães, o confronto promete intensidade pela necessidade do time da casa.
✅ FICHA TÉCNICA
Valencia 🆚 Barcelona
Última rodada de La Liga
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Mestalla, em Valência, na Espanha.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠 Valencia
Stole Dimitrievski; Unai Núñez, César Tárrega, Pepelu e Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja e Diego López; Javier Guerra e Hugo Duro.
Técnico: Carlos Corberán.
🔵 Barcelona
Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Marc Bernal, Marc Casadó e Dani Olmo; Raphinha (Roony Bardghji), Fermín López (Rashford) e Robert Lewandowski.
Técnico: Hansi Flick.
