Valencia x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações pela última rodada da La Liga

As equipes se enfrentam pela última rodada da competição

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
15:51
As equipes se enfrentam pela última rodada da La Liga (Foto: Arte/Lance!)
Valencia e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, pela última rodada da La Liga. Já campeão da competição, o Barça entra em campo apenas para cumprir tabela, enquanto o time valenciano ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.

Ficha do jogo

VAL
FCB
Campeonato
La Liga 2025/2026
Data e Hora
23/05/2026, 16:00
Local
Estadio de Mestalla - Valencia
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Valencia chega para a rodada final ainda com chances matemáticas de alcançar a zona de classificação para a Conference League. Para isso, além de vencer em casa, a equipe precisa torcer por tropeços de Rayo Vallecano e Getafe na rodada.

O técnico Carlos Corberán terá um desfalque importante na defesa: o zagueiro Eray Comert, expulso no último compromisso. A tendência é que Pepelu seja utilizado no setor defensivo. Jogando diante da torcida no Mestalla, o Valencia aposta na intensidade ofensiva e no bom momento de Hugo Duro para tentar surpreender o campeão espanhol.

Do outro lado, o Barcelona entra mais leve após confirmar o título da La Liga com antecedência. A conquista veio justamente diante do maior rival, o Real Madrid, na 35ª rodada da competição.

Mesmo já campeão, o técnico Hansi Flick deve mandar a campo uma equipe competitiva, embora com mudanças pontuais visando preservar alguns jogadores antes da Copa do Mundo. O Barça não contará com Lamine Yamal e Ferran Torres para a partida.

A expectativa é de um duelo movimentado, com o Barcelona controlando mais a posse de bola e o Valencia tentando explorar a pressão da torcida e os contra-ataques rápidos. Mesmo sem grande peso para os catalães, o confronto promete intensidade pela necessidade do time da casa.

Tudo sobre Valencia x Barcelona (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Valencia 🆚 Barcelona
Última rodada de La Liga

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Mestalla, em Valência, na Espanha.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠 Valencia
Stole Dimitrievski; Unai Núñez, César Tárrega, Pepelu e Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja e Diego López; Javier Guerra e Hugo Duro.
Técnico: Carlos Corberán.

🔵 Barcelona
Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín e João Cancelo; Marc Bernal, Marc Casadó e Dani Olmo; Raphinha (Roony Bardghji), Fermín López (Rashford) e Robert Lewandowski.
Técnico: Hansi Flick.

Valencia e Barcelona se enfrentam na última rodada da La Liga (Foto: Arte/Lance!)

