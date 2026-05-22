Vitória e Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão
Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada da competição
Vitória e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador. O confronto, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere.
O Vitória, que ocupa a 14ª colocação, com 18 pontos, chega ao confronto precisando do triunfo para se afastar da zona da degola e se recuperar após a derrota por 2 x 0 para o Red Bull Bragantino fora de casa. Com a força do Barradão, o Rubro-Negro baiano perdeu somente uma única vez, com cinco triunfos e um empate, tendo a 4ª melhor campanha do Brasileirão em casa. O técnico Jair Ventura segue lidando com uma lista importante de desfalques no Vitória. Anderson Pato, Camutanga, Dudu, Edu, Mateus Silva e Rúben Ismael continuam fora por lesão, enquanto Zé Vitor cumpre suspensão por acúmulo de cartões e desfalca o meio-campo titular diante do Internacional.
Por outro lado, o Internacional atravessa seu melhor momento no Brasileirão desde o início da temporada, ocupando a 11ª colocação, com 21 pontos. O Colorado chega em alta após duas vitórias consecutivas sobre Fluminense e Vasco, com direito a goleada por 4 x 1 sobre o Gigante da Colina, no Beira-Rio. Com mais tranquilidade, o técnico Paulo Pezzolano conta com um desfalque importante para o duelo em Salvador. Johan Carbonero, destaque da goleada sobre o Vasco, cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e está fora da partida. A ausência do colombiano obriga o treinador a modificar o setor ofensivo, com Vitinho e Bruno Henrique aparecendo como principais opções para ocupar a vaga.
Retrospecto do confronto
O histórico entre Vitória e Internacional é bastante equilibrado. Em 45 confrontos oficiais, o Colorado venceu 18 vezes, o Leão triunfou em 16 oportunidades e 11 partidas terminaram empatadas.
No Barradão, porém, o Vitória leva vantagem clara. Em 23 partidas disputadas em Salvador, o Rubro-Negro venceu 13 vezes, contra seis vitórias do Internacional e quatro empates, consolidando o estádio como um ambiente historicamente complicado para o time gaúcho.
Os encontros mais recentes mantiveram o equilíbrio. O Vitória venceu o último duelo no Barradão por 1 x 0, em novembro de 2025, enquanto o Internacional havia triunfado pelo mesmo placar no Beira-Rio anteriormente. Este será o primeiro confronto entre as equipes no Brasileirão 2026.
Tudo sobre Vitória x Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Vitória 🆚 Internacional
17ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: Sábado (23), às 17h (horário de Brasília).
📍 Local: Barradão, em Salvador.
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL).
🧑⚖️ 4º árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ).
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚫ VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Renê e Erick.
🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano): Anthoni (Rochet); Victor Gabriel, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Bruno Gomes, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Allex e Alexandro Bernabei; Alerrandro e Rafael Borré.
