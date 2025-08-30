menu hamburguer
Sport x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Ilha do Retiro em partida da 22ª rodada do Brasileirão

(Foto: Arte Lance!)
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
20:30
O Sport recebe o Vasco neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O jogo é valido pela 14⁠ª rodada, terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.

Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Sport (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ficha do jogo

SPT
VAS
22ª RODADA
BRASILEIRÃO
Data e Hora
domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30
Local
Ilha do Retiro
Árbitro
A definir
Assistentes
A definir
Var
A definir
Onde assistir
Sport X Vasco: como chegam os times?

O Sport chega para a partida na última colocação do campeonato nacional. A equipe tem apenas uma vitória em 19 partidas. A equipe conquistou apenas 10 pontos dos 57 disputados até o momento. Na última rodada a equipe perdeu por 3 a 0 para o vice-líder Palmeiras.

Para a partida, o treinador Daniel Paulista não deve contar com Lucas Lima por conta de uma lesão.

➡️ Puma Rodríguez ganha sobrevida no Vasco ao atuar em nova posição

Já o Vasco viaja ao Recife em busca de uma vitória que possa afastar a equipe da zona de rebaixamento. No Campeonato Brasileiro, o time carioca não vence há duas rodadas — o último triunfo foi a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis.

Para o duelo diante do Sport, o técnico Rafael Paiva terá dois desfalques importantes: o lateral-direito Paulo Henrique, que deixou o campo lesionado no empate por 1 a 1 com o Botafogo, na última quarta-feira (27); e o volante Tchê Tchê, que também sofreu uma lesão durante a partida contra o Corinthians, no fim de semana anterior.

✅ FICHA TÉCNICA

SPORT X VASCO
22ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: A definir;
🚩 Assistentes: A definir;
🖥️ VAR: A definir.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Kevyson; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Léo Pereira, Derik Lacerda e Christian Barletta.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

