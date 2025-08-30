Sport x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Ilha do Retiro em partida da 22ª rodada do Brasileirão
O Sport recebe o Vasco neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O jogo é valido pela 14ª rodada, terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.
Ficha do jogo
Sport X Vasco: como chegam os times?
O Sport chega para a partida na última colocação do campeonato nacional. A equipe tem apenas uma vitória em 19 partidas. A equipe conquistou apenas 10 pontos dos 57 disputados até o momento. Na última rodada a equipe perdeu por 3 a 0 para o vice-líder Palmeiras.
Para a partida, o treinador Daniel Paulista não deve contar com Lucas Lima por conta de uma lesão.
Já o Vasco viaja ao Recife em busca de uma vitória que possa afastar a equipe da zona de rebaixamento. No Campeonato Brasileiro, o time carioca não vence há duas rodadas — o último triunfo foi a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis.
Para o duelo diante do Sport, o técnico Rafael Paiva terá dois desfalques importantes: o lateral-direito Paulo Henrique, que deixou o campo lesionado no empate por 1 a 1 com o Botafogo, na última quarta-feira (27); e o volante Tchê Tchê, que também sofreu uma lesão durante a partida contra o Corinthians, no fim de semana anterior.
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X VASCO
22ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: A definir;
🚩 Assistentes: A definir;
🖥️ VAR: A definir.
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Kevyson; Rivera, Zé Lucas e Matheusinho; Léo Pereira, Derik Lacerda e Christian Barletta.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.
