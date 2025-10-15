Grêmio x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Atualmente, o time gaúcho é o 13° colocado do Brasileirão, com 33 pontos, enquanto o paulista está mais à frente, na oitava posição na tabela de classificação, com 38.
Ficha do jogo
Os dois times têm nomes no departamento médico. Pelo lado gaúcho, Tiago Volpi, Balbuena, Monsalve, Villasanti, Braithwaite e Willian são desfalques, enquanto no lado paulista Rafael Tolói, Oscar, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco estão fora.
✅ FICHA TÉCNICA
GRÊMIO X SÃO PAULO
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 16 de outubro, 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
🧑⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
⚽ ESCALAÇÕES
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena).
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano.
Tudo sobre
