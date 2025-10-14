Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo
Inter e Corinthians precisam vencer para se recuperar
O Mirassol, quarto colocado, e o Internacional, 15º, se enfrentam nesta quarta-feira (15) pelo Campeonato Brasileiro. Os dois clubes entram em campo, pela 28ª rodada da competição, às 20h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, na cidade que dá nome ao clube. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV paga).
Ficha do jogo
Como chegam Mirassol e Internacional
Apesar de vir de derrota, 3 a 0 para o Corinthians, o Mirassol soma 46 pontos e figura na quarta colocação na tabela do Brasileirão. O time do Interior paulista tem um grande desfalque para a partida: o goleiro Walter. O atleta foi punido com o terceiro amarelo no jogo contra o Timão. Com isso, Muralha será o titular da equipe de Rafael Guanaes. Sobre lesionados, o treinador ainda não deve contar com Edson Carioca e Matheus Sales.
Em 15ª, com 32 pontos, o Internacional vai para o quarto jogo sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz, que devem repetir o esquema 3-4-3, com Alan Patrick como falso nove. A equipe tem o desfalque de Rochet, Juninho e Luis Otávio, no Departamento Médico, além de Carbonero e Rafael Borré, com a seleção da Colômbia, e Alan Benítez, com a doo Paraguai. Para o ataque, a dúvida está entre o paraguaio Óscar Romero, que treinou na posição do camisa 7, e Gustavo Prado.
Tudo sobre o jogo Mirassol x Internacional, pelo Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL X INTERNACIONAL
28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Muralha; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Marques; Alesson e Cristian. (Técnico: Rafael Guanaes).
INTERNACIONAL: Anthoni; Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero (Gustavo Prado). (Técnico: Ramón Díaz).
