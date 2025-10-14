Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 28ª rodada
Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O confronto, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere.
➡️ Clique para assistir no Premiere
O Sport vem de derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. O Ceará, por sua vez, recebeu o Santos em seu último jogo e venceu por 3 a 0.
Ficha do jogo
O Sport é o 20º colocado na tabela do torneio, com 16 pontos. O Ceará está em décimo lugar, tendo 34 pontos.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Histórico do confronto
Sport e Ceará já se enfrentaram 48 vezes na história, com 20 vitórias para os pernambucanos, 16 para os cearenses e 12 empates.
Nas partidas em solo pernambucano, o domínio é do Sport, que soma 16 triunfos. O Ceará obteve três, com quatro igualdades em tal histórico.
➡️ Ceará visita Sport no Brasileirão com histórico desfavorável
Confira as informações do jogo entre Sport x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X CEARÁ
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
SANTOS: Gabriel Vasconcellos; Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Aderlan (Matheus Alexandre), Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho e Igor Cariús; Lucas Lima (Romarinho) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
