imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Times se enfrentam pela 28ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/10/2025
21:30
Fortaleza e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Fortaleza e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo e do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Fortaleza vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, fora de casa, pela Série A. O Vasco recebeu o Vitória em tal rodada e venceu por 4 a 3.

Ficha do jogo

FOR
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
28ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Onde assistir
O Fortaleza é o 18º colocado na tabela do torneio, com 24 pontos. O time de Martín Palermo tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento. O Santos, primeiro clube fora do Z4, tem 28 pontos.

O Vasco está em 11º lugar, com 33 pontos. São apenas duas derrotas nos últimos dez jogos disputados (quatro vitórias e quatro vitórias derrotas). A equipe comandada por Fernando Diniz vive seu melhor momento na temporada e busca os três pontos para tentar figurar na primeira página da tabela.

Histórico do confronto

Fortaleza e Vasco já se enfrentaram 23 vezes. São cinco resultados positivos para os cearenses, dez para os cariocas e oito igualdades.

São 15 jogos em solo cearense, com cinco triunfos do Fortaleza, dois do Vasco e quatro empates. No 1º turno deste Brasileirão, os cariocas venceram por 3 a 0 em casa.

Partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Vasco e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VASCO
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Globo e Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Lucas Crispim (Pochettino); Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

VASCO: Léo Jardim; Puma, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez (Vegetti) e Nuno. Técnico: Fernando Diniz.

