Internacional tem interesse na contratação em lateral paraguaio

De olho no mercado e na janela de transferência do meio do ano, o Internacional tem interesse na contratação do lateral-direito Alan Benítez, do Cerro Porteño-PAR. O jogador de 31 anos chegaria como alternativa para o argentino Braian Aguirre, atual titular. Atual reserva da posição, Nathan tem seu contrato terminando em junho e deve voltar ao Santos.

Com contrato com o time paraguaio finalizando no meio desta temporada, Benítez poderia chegar sem custos para o Colorado. Conforme o site ge.globo, o atleta já teria pré-contrato assinado com o Alvirrubro, o que o clube gaúcho nega.

Acerto estaria próximo

Informações apuradas pelo Lance!, porém, indicam que o atleta já teria uma proposta do Inter e estaria próximo de um acerto para vir para Porto Alegre. No início deste ano, o time gaúcho já havia demonstrado interesse pelo lateral, mas a negociação não progrediu.

Revelado pelo Libertad, Benítez passou pelo Benfica B, de Portugal, voltou ao Paraguai para jogar no Olimpia e se transferiu para o Cerro em 2021. No ano seguinte, foi para os EUA, onde atuou pelo Minessota United, na MLS, voltando ao Ciclón em meados de 2023.

Dois gols e cinco assistências

Neste ano, o lateral tem 22 partidas pelo Campeonato Paraguaio e pela Libertadores da América. Benítez marcou dois gols e deu cinco assistências. A última vez que entrou em campo foi no dia 13 de maio, contra o Sporting Cristal-PER, pelo torneio continental.

A janela de transferências reabre no Brasil em 10 de julho — sem contar a brecha para o Mundial de Clubes —, na semana em que o calendário brasileiro será retomado após a disputa do torneio.