O Internacional suspeita de lesão grave em Victor Gabriel, que saiu ainda no primeiro tempo na goleada de 3 a 0 sobre o Maracanã-CE, pela partia de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ainda sem testes mais profundos, a suspeita é de que o zagueiro de 21 anos tenha sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Como apurou o Lance!, previsão de afastamento vai de três semanas a três meses. O diagnóstico ainda depende de exames de imagem.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Durante a sua ausência, o técnico Roger Machado deve usar Juninho, contratado no último dia da janela de transferências no começo do ano.

Saiu do vestiário usando muletas

Eram 25 minutos da etapa inicial. O Maracanã-CE avançava em contra-ataque pela direita, quando o vamos 41 saiu na cobertura. Ele subiu para tentar cabecear e ao cair, torceu o pé direito. Foi atendido em campo e ainda tentou permanecer em campo. Não conseguiu.

O defensor acabou substituído por Juninho e deixou o campo amparado pelo médico e pelo massagista. Na volta do intervalo, já de banho tomado, Victor Gabriel se junto aos demais integrantes da delegação na casamata. A imagem de Sportv já indicava a gravidades, mostra o zagueiro de muletas para poder caminhar.

continua após a publicidade

Lesão muscular na final do Gauchão

Ainda sem o resultado dos exames, a previsão do Departamento Médico é de dois cenários. O mais otimista, é que o garoto descoberto por Roger Machado no CT Celeiro de Ases, em Alvorada, fique três semanas afastado. No mais pessimista, o tratamento pode durar até três meses.

Na final do Campeonato Gaúcho, Victor Gabriel sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Ele foi substituído por Rogel e acabou ficando um mês fora, não participando e sete jogos, voltando apenas no 3 a 3 contra o Nacional-URU, pela terceira rodada da fase e grupos da Libertadores.

continua após a publicidade