Planejamento do Internacional segue sendo dia a dia

Após vencer o Maracanã-CE por 3 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil e passar para as oitavas de final, o Internacional voltou para Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira (23). Como tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro já no domingo (25), o grupo se reapresenta à tarde. Questionado sobre como vai montar o time para pegar o Sport, o técnico Roger Machado disse que o planejamento segue sendo dia a dia.

O jogo contra o Leão é o segundo decisivo da semana. Isso porque o Colorado está um ponto à frente da primeira equipe da zona de rebaixamento. Se não vencer na Ilha do Retiro, corre risco de entrar no Z4 às vésperas de decidir outra classificação, na Libertadores – na quarta (28), o Alvirrubro recebe o Bahia, dependendo apenas de um empate.

Gestão do elenco

Questionado sobre os dois próximos confrontos, o treinador lembrou que tem apenas três dias de descanso entre uma partida e outra. E comentou:

– No planejamento macro, a gente pensa nesse jogo [contra o Sport] pensando no próximo, o da Libertadores [contra o Bahia], sem dúvida. Mas no planejamento micro, ele é feito no dia a dia.

Roger também citou a lesão de Victor Gabriel, que torceu o tornozelo direito e ainda passará por reavaliação.

– Hoje, eu tive que tirar o Gabriel com tornozelo machucado. Alguns jogadores vêm sentindo cansaço, a gente poupa nos treinos. A gente faz a gestão na carga no jogo, quando é possível – explicou.

Semana decisiva

O comandante alvirrubro ainda lembrou que o Colorado está em uma semana decisiva:

– O certo é que temos essa semana muito decisiva. É importante a gente ir com força máxima nas competições, mas a gente precisa ter o que tem de mais descansado, porque faltam alguns jogos para terminar essa maratona.

E acrescentou:

– Um objetivo hoje já foi conquistado [a classificação na Copa o Brasil]. Tem a recuperação no Brasileiro, que é muito importante. A gente tem que avaliar isso com bastante tranquilidade. E tem o jogo da Libertadores, decisivo, jogando em casa.

O que vem pela frente

A próxima da Copa o Brasil fase acontecerá entre o final de julho e o começo de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. O adversário será definido por meio de sorteio – todos os clubes no mesmo porte. A CBF ainda não divulgou uma data para o evento.

Se classificaram: Athlético-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, CSA, CRB, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Inter, Palmeiras, Retrô, São Paulo e Vasco.