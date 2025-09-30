Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações da partida pelo Brasileirão
Times se enfrentam pela 26ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (1º), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir
Relacionadas
- Fluminense
Interminável! Ídolo do Fluminense, Fábio completa 45 anos
Fluminense30/09/2025
- Futebol Feminino
Fluminense aposta em goleira da Seleção na briga pelo título carioca
Futebol Feminino30/09/2025
- Futebol Feminino
Thaissan fala sobre realização em ver jogadoras do Daminhas brilhando pelo mundo
Futebol Feminino30/09/2025
O Tricolor chega embalado após a vitória no clássico contra o Botafogo, que marcou a estreia de Luis Zubeldía com triunfo por 2 a 0 no Maracanã. O resultado levou o Flu aos 34 pontos, ocupando a oitava posição e ainda mirando uma vaga no G-6.
Já o Sport vive situação delicada. O time pernambucano é o lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos em 23 jogos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, fora de casa.
No primeiro turno, no Rio, o Fluminense levou a melhor: vitória por 2 a 1, então sob o comando de Renato Gaúcho.
⚽ Prováveis escalações
SPORT (Técnico: Daniel Paulista)
Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas, Rivera, Matheusinho, Léo Pereira e Lucas Lima; Ignacio Ramirez.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Serna, Canobbio e Cano
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Sport x Fluminense
✅ Ficha técnica
Sport x Fluminense - Brasileirão 26ª Rodada
📆 Data e horário: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
🎥 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias