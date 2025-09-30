O goleiro Fábio chegou nesta terça-feira (30) aos 45 anos de idade, mas segue mostrando que a idade é apenas um número. Dono absoluto da meta tricolor, o camisa 1 continua acumulando feitos que o colocam como uma lenda viva do futebol brasileiro. Mesmo com o passar dos anos, o jogador não dá sinais de desgaste e mantém o nível de atuação que o transformou em peça-chave do Fluminense.

Com contrato válido até o fim de 2026, renovado recentemente, Fábio coleciona curiosidades em sua carreira. Uma das mais emblemática delas neste momento é o fato de ser mais velho que o treinador do clube, Luis Zubeldía, de 44 anos. Assim, o goleiro não apenas inspira companheiros dentro de campo, como também ultrapassa gerações ao ponto de ser mais experiente até que o técnico que comanda a equipe.

Na vitória sobre o Botafogo no último fim de semana, o goleiro bateu mais um marco histórico: tornou-se o primeiro jogador da história a atingir 1.400 partidas oficiais. Antes, já havia superado o inglês Peter Shilton como atleta com mais jogos disputados no futebol mundial. Cada nova atuação aumenta uma estatística que parecia inalcançável.

Além disso, Fábio também é o mais velho em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro, torneio no qual detém o recorde de maior número de jogos e participações em edições.

O goleiro soma 110 partidas na Conmebol Libertadores, sendo o brasileiro com mais aparições no torneio e o segundo colocado na lista geral. Caso o Flu garanta vaga em 2026, Fábio pode igualar ou até superar o recorde absoluto do uruguaio Éver Almeida (113 jogos) ainda na fase de grupos.

Ao todo, já são 244 partidas pelo Fluminense e quatro títulos conquistados: dois Cariocas (2022 e 2023), a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo desafio do ídolo será nesta quarta-feira (1), contra o Sport, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor chega embalado pela vitória no clássico e ocupa a oitava posição, com 34 pontos.