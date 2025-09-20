Sport x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 17h30 deste domingo (horário de Brasília), na Ilha do Retiro
- Matéria
- Mais Notícias
Sport e Corinthians se enfrentam no domingo (19), às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Ilha do Retiro, em Recife. O confronto terá transmissão da Globo (Tv aberta) e do Premiere (Pay-per-view).
Relacionadas
- Corinthians
Corinthians negocia renovação de contrato com promessa da base
Corinthians19/09/2025
- Corinthians
Corinthians adota cautela com Memphis e avalia opções para o ataque
Corinthians19/09/2025
- Futebol Feminino
Santos acumula 11 jogos sem vencer o Corinthians e tenta quebrar tabu no Paulistão Feminino
Futebol Feminino19/09/2025
Ficha do jogo
O Timão ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 29 pontos. Do outro lado, o Sport é o lanterna na tabela de classificação, com 11 pontos. No primeiro turno, em duelo realizado na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o adversário por 2 a 1, com dois gols de Memphis.
O holandês se recupera de um edema na coxa e deve desfalcar o Timão no duelo com os pernambucanos. Além de Memphis, o Corinthians também não terá Garro e Carrillo. Por outro lado, terá o retorno dos volantes Raniele e José Martínez. Gui Negão, suspenso, está fora.
Daniel Paulista conta com uma baixa para escalar o time. O português Sergio Oliveira segue machucado e desfalca a equipe. Por outro lado, Igor Cariús está liberado clinicamente pelo departamento médico e deve ser novidade no duelo.
Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Sport x Corinthians
SPORT X CORINTHIANS
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife;
📺 Onde assistir: Sport x Corinthians: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ Prováveis escalações
SPORT (Técnico: Daniel Paulista):
Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Pedro Augusto e Lucas Lima; Léo Pereira e Derik Lacerda.
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior):
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias