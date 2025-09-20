menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Sport x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes jogam às 17h30 deste domingo (horário de Brasília), na Ilha do Retiro

Veja onde assistir Sport x Corinthians
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024Ulisses Lopresti
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 20/09/2025
05:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sport e Corinthians se enfrentam no domingo (19), às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Ilha do Retiro, em Recife. O confronto terá transmissão da Globo (Tv aberta) e do Premiere (Pay-per-view).

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Sport-escudo-onde-assistir
SPO
Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
24ª Rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
Local
Ilha do Retiro, Recife
Árbitro
Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir
Sport e Corinthians se enfrentam
Sport e Corinthians se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Timão ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 29 pontos. Do outro lado, o Sport é o lanterna na tabela de classificação, com 11 pontos. No primeiro turno, em duelo realizado na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o adversário por 2 a 1, com dois gols de Memphis.

O holandês se recupera de um edema na coxa e deve desfalcar o Timão no duelo com os pernambucanos. Além de Memphis, o Corinthians também não terá Garro e Carrillo. Por outro lado, terá o retorno dos volantes Raniele e José Martínez. Gui Negão, suspenso, está fora.

continua após a publicidade

Daniel Paulista conta com uma baixa para escalar o time. O português Sergio Oliveira segue machucado e desfalca a equipe. Por outro lado, Igor Cariús está liberado clinicamente pelo departamento médico e deve ser novidade no duelo.

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Sport x Corinthians

SPORT X CORINTHIANS
24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro de 2025, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife;
📺 Onde assistir: Sport x Corinthians: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

SPORT (Técnico: Daniel Paulista):
Gabriel; Matheus Alexandre, Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Pedro Augusto e Lucas Lima; Léo Pereira e Derik Lacerda.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior):
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias