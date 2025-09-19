Corinthians negocia renovação de contrato com promessa da base

O Corinthians trabalha nos bastidores para renovar o contrato com Gui Bom, atacante de 17 anos da base alvinegra. O jogador é agenciado pelo empresário André Cury, responsável pela carreira de outros atletas do elenco, como Yuri Alberto.

Gui Bom tem contrato com o Corinthians até novembro de 2027. O primeiro vínculo profissional do atacante foi assinado em dezembro de 2024. A intenção da diretoria é ampliar a multa rescisória do jogador e evitar uma saída precoce.

A cúpula alvinegra busca blindar os garotos da base após o caso de Kauê Furquim, que deixou o clube em agosto para atuar no Bahia. O time baiano desembolsou R$ 14 milhões para quitar a multa rescisória e levar o atleta.

A legislação brasileira prevê que o valor da multa para transferências nacionais precisa ser duas mil vezes maior que o salário do atleta. Desde então, o Corinthians renovou com outras jovens promessas, como o volante André e o lateral-direito Jacaré, para evitar novas saídas.

Atacante é um dos destaques da equipe Sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

As negociações

Uma reunião entre a diretoria do Timão e André Cury estava marcada para esta sexta-feira (19), mas acabou sendo desmarcada por um imprevisto de agenda, mas há conversas em andamento para a renovação.

Gui Bom é um dos principais nomes do sub-17 do Corinthians nesta temporada e acumula convocações para seleções de base. Capitão da equipe, soma 11 gols em 14 partidas. Também já atuou pelo sub-20, onde balançou a rede uma vez em cinco jogos. No início de agosto, porém, sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e segue em recuperação, com previsão de retorno para o próximo ano.