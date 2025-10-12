Ceará visita Sport no Brasileirão com histórico desfavorável

Sport e Ceará se enfrentam na próxima quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, valendo pela 28ª rodada da Série A. Contra o rival pernambucano, o Vovô possui um histórico negativo atuando fora de casa.

São 23 jogos em tais condições, com três vitórias do Ceará, 16 do Sport e quatro empates. Em gols, os cearenses marcaram 16 e sofreram 35. O Alvinegro não supera o rival fora de casa desde 2021, no 4 a 0 pela Copa do Nordeste - aconteceram quatro derrotas e duas igualdades desde então.

A desvantagem deixa de ser tão ampla ao considerar as partidas em todos os mandos. O retrospecto tem 16 vitórias do Ceará, 20 do Sport e 12 empates. No primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, o Vovô triunfou por 2 a 0.

Partida entre Ceará e Sport pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Ainda que siga com um claro objetivo de permanecer na Primeira Divisão, o Ceará faz um campeonato sem grandes sustos. A equipe, que está em décimo lugar, possui uma distância de nove pontos para a zona de rebaixamento.

O Sport, por outro lado, vive um momento cada vez mais difícil. O time está em último lugar na tabela do Brasileirão, com 16 pontos. O Santos, primeira equipe fora do Z4, tem 12 a mais.

Próximo jogo do Ceará

