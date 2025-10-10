Ingressos de Sport x Ceará estão à venda: veja preços e onde comprar

Sport e Ceará duelam na quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site de vendas do Sport.

Preços dos ingressos

Com valores promocionais, válidos até 18h59h da terça-feira (14), o Sport já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Ceará. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site de vendas do Sport. Mulheres e crianças (de até 12 anos) terão entrada gratuita no setor da frontal (exclusivamente no portão 7). Confira abaixo os valores:

Camarote: R$ 50 (sócio proprietário) | R$ 100 (proprietário)

Cadeira central: R$ 70 (promocional) | R$ 80 (meia) | R$ 160 (inteira)

Sociais Dona Maria José: R$ 30 (promocional) | R$ 50 (sócio)

Arquibancada sede: R$ 20 (promocional) | R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Arquibancada frontal: R$ 30 (promocional) | R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Cadeira ampliação: R$ 50 (promocional) | R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Arquibancada visitante: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Sócios poderão realizar o pagamento por Pix ou no cartão de crédito. O público geral poderá fazer o pagamento apenas por Pix.

A entrada da torcida visitante será pelo portão 10 da Ilha do Retiro. Para conseguir acessar o estádio, os alvinegros precisarão realizar o cadastramento facial.

Partida entre Ceará e Sport (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Prévia do jogo: Sport x Ceará

O Sport visitou o Atlético-MG em seu último jogo e perdeu por 3 a 1. A equipe está em último lugar na competição, com 16 pontos.

Vindo de vitória por 3 a 0 diante do Santos, em casa, o Ceará é o atual décimo colocado na tabela da Série A, com 34 pontos.

Como chegar à Ilha do Retiro?

A Ilha do Retiro fica no bairro de mesmo nome, localizado em Recife (PE). O estádio tem capacidade para cerca de 26 mil torcedores.

O estádio está localizado na rua Sport Club do Recife, no bairro Ilha do Retiro, em Recife. São diversos portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

Confira abaixo os pontos de saída mais próximos de cada setor: