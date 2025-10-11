Ceará tem a melhor defesa do segundo turno deste Brasileirão

O Ceará vive bom momento nesta Série A. Depois de superar o Santos por 3 a 0, a equipe alcançou a décima posição na tabela, com 34 pontos. Um dos principais pontos na campanha alvinegra é a defesa, que é a melhor no 2º turno deste campeonato, ao lado do Flamengo.

Ceará e Flamengo sofreram cinco gols em oito partidas no returno da Série A. O Alvinegro marcou oito gols, enquanto que os cariocas já anotaram 17. A campanha do Vovô no segundo turno é de três vitórias, três empates e duas derrotas.

Analisando todo o campeonato, a defesa do Ceará segue com bom desempenho: é a quinta melhor, sofrendo 24 gols em 26 duelos. Botafogo (23 gols em 27 jogos), Palmeiras (21 em 25 jogos), Cruzeiro (20 em 27 jogos) e Flamengo (13 em 26 jogos) aparecem acima.

Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, em ação pelo clube (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

É possível apontar destaques individuais dentro do sistema defensivo de Léo Condé. O goleiro Bruno Ferreira é um nome que vem sendo importante, assim como a dupla de zaga composta por Marcos Victor e Willian Machado. Nas laterais, Fabiano Souza e Matheus Bahia vêm sendo os escolhidos pelo treinador.

Ainda que siga com um claro objetivo de permanecer na Primeira Divisão, o Ceará faz um campeonato sem grandes sustos. Hoje, a distância da equipe para a zona de rebaixamento está em nove pontos.

Próximo jogo do Ceará

Com o resultado positivo diante do Santos, o Vovô subiu para o décimo lugar na tabela, com 34 pontos. O próximo jogo será no dia 15 (quarta-feira), fora de casa, contra o lanterna Sport. A partida terá início às 20h (de Brasília).