Bahia x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam na Fonte Nova nesta quarta-feira

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
19:00
Onde Assistir Bahia x Bragantino
Bahia x Bragantino jogam em Salvador pela 7ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)
Vindo de vitória no fim de semana, e com uma das melhores campanhas até aqui no Brasileirão, o Bahia recebe o Bragantino nesta quarta-feira (18), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A equipe do técnico Rogério Ceni pode encerrar a rodada na vice-liderança, enquanto o time do interior paulista joga para subir na tabela. A partida terá transmissão do Premiere.

Com 11 pontos em cinco jogos, o tricolor baiano iniciou a rodada na quarta colocação. Mas o time tem uma partida a menos que os concorrentes que estão à frente da tabela — o jogo com a Chapecoense, pela 4ª rodada, foi adiado —, e tem aproveitamento inferior apenas ao do atual líder, São Paulo.

Para o jogo com o Bragantino, a tendência é de que o técnico Rogério Ceni repita a escalação do Bahia que derrotou o Internacional em Porto Alegre. O treinador, porém, poderá contar com o retorno do zagueiro David Duarte.

Bahia venceu o Bragantino por 3 a 0 no primeiro turno (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
No ano passado, o Bahia venceu o Bragantino as duas vezes pelo Brasileirão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Tudo sobre o jogo entre Bahia e Bragantino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Bragantino
7ª rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)
📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Erick Pulga.

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Lucas Barbosa, Gustavinho, Gabriel e Henry Mosquera; José Herrera, Eduardo Sasha.

Ficha do jogo

BAH
Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Brasileirão
7ª Rodada
Data e Hora
Quarta-feira, 18 de março de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)
Var
Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Onde assistir
Premiere

