Bahia x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Fonte Nova nesta quarta-feira
Vindo de vitória no fim de semana, e com uma das melhores campanhas até aqui no Brasileirão, o Bahia recebe o Bragantino nesta quarta-feira (18), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A equipe do técnico Rogério Ceni pode encerrar a rodada na vice-liderança, enquanto o time do interior paulista joga para subir na tabela. A partida terá transmissão do Premiere.
Com 11 pontos em cinco jogos, o tricolor baiano iniciou a rodada na quarta colocação. Mas o time tem uma partida a menos que os concorrentes que estão à frente da tabela — o jogo com a Chapecoense, pela 4ª rodada, foi adiado —, e tem aproveitamento inferior apenas ao do atual líder, São Paulo.
Para o jogo com o Bragantino, a tendência é de que o técnico Rogério Ceni repita a escalação do Bahia que derrotou o Internacional em Porto Alegre. O treinador, porém, poderá contar com o retorno do zagueiro David Duarte.
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 🆚 Bragantino
7ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)
📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Nico Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Erick Pulga.
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Lucas Barbosa, Gustavinho, Gabriel e Henry Mosquera; José Herrera, Eduardo Sasha.
