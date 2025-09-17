menu hamburguer
Futebol Internacional

Multicampeões pelo Flamengo se enfrentam nesta quarta na Champions League

Partida entre Olympiacos e Pafos abre a rodada do torneio nesta quarta

Flamengo ergue taça de campeão brasileiro 2020 (Foto: MARCELLO ZAMBRANA/ESTADÃO CONTEÚDO)
imagem cameraFlamengo ergue taça de campeão brasileiro 2020 (Foto: MARCELLO ZAMBRANA/ESTADÃO CONTEÚDO)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
11:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

O torcedor do Flamengo poderá reviver a nostalgia de anos mágicos, durante o encontro entre Olympiacos e Pafos, pela fase de liga da Champions League. Do lado grego, Rodinei. Pelo clube do Chipre, o zagueiro David Luiz. A bola rola Nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE).

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-Flamengo abordou o aguardado encontro com o amigo nesta nova fase da carreira de ambos. ▶️Assista ao vídeo abaixo:

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Amigos no Flamengo, David Luiz e Rodinei se enfrentam na Liga dos Campeões

David Luiz e Rodinei tiveram seus caminhos cruzados em 2021, quando o zagueiro retornou ao Brasil após longa passagem pelo futebol europeu para defender o Flamengo. Naquele momento, o lateral-direito já integrava o elenco rubro-negro desde 2016, em trajetória marcada por oscilações com o Manto Sagrado. Em determinados momentos, conquistou a torcida com boas atuações e carisma fora de campo; em outros, foi alvo de críticas pontuais.

David Luiz e Rodinei
Rodinei e David Luiz em treino do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Apesar das críticas, a passagem de Rodi pelo Flamengo foi muito vitoriosa. Pelo clube, o lateral foi bi-campeão da Libertadores e Carioca, e faturou as duas principais competições nacionais - o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

circulo com pontos dentroTudo sobre

