O torcedor do Flamengo poderá reviver a nostalgia de anos mágicos, durante o encontro entre Olympiacos e Pafos, pela fase de liga da Champions League. Do lado grego, Rodinei. Pelo clube do Chipre, o zagueiro David Luiz. A bola rola Nesta quarta-feira (17), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE).

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-Flamengo abordou o aguardado encontro com o amigo nesta nova fase da carreira de ambos.

Amigos no Flamengo, David Luiz e Rodinei se enfrentam na Liga dos Campeões

David Luiz e Rodinei tiveram seus caminhos cruzados em 2021, quando o zagueiro retornou ao Brasil após longa passagem pelo futebol europeu para defender o Flamengo. Naquele momento, o lateral-direito já integrava o elenco rubro-negro desde 2016, em trajetória marcada por oscilações com o Manto Sagrado. Em determinados momentos, conquistou a torcida com boas atuações e carisma fora de campo; em outros, foi alvo de críticas pontuais.

Rodinei e David Luiz em treino do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Apesar das críticas, a passagem de Rodi pelo Flamengo foi muito vitoriosa. Pelo clube, o lateral foi bi-campeão da Libertadores e Carioca, e faturou as duas principais competições nacionais - o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

