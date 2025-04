Ficha do jogo SOU FUL 34ª rodada Premier League Data e Hora Sábado (26), às 11h (de Brasília) Local St Mary's Stadium, em Southampton Árbitro Tony Harrington Assistentes Scott Ledger Var Paul Howard Onde assistir

Neste sábado (26), o Southampton recebe o Fulham em confronto válido pela 34ª rodada da Premier League. O jogo acontecerá no St Mary's Stadium, em Southampton, na Inglaterra, e está previsto para começar às 11h (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo da Disney+ (por streaming).

Já rebaixado, o Southampton entra em campo para cumprir tabela contra o Fulham. O clube só tem 11 pontos, é o lanterna do campeonato e faz uma das piores campanhas da história da Premier League. Na última rodada, o time empatou por 1 a 1 contra o West Ham, em jogo válido pela 33ª rodada da Premier League.

O Fulham, por outro lado, ocupa a nona colocação com 48 pontos. Embora já tenha se livrado do rebaixamento, o clube tem chances remotas de conseguir vaga em alguma competição europeia no momento. Na última rodada da Premier League, o time comandado por Marco Silva visitou o Chelsea e perdeu por 2 a 1 com gol no fim do jogo em Stanford Bridge.

✅ FICHA TÉCNICA

SOUTHAMPTON X FULHAM 34ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril, às 11h (de Brasília);

📍 Local: St Mary's Stadium, em Southampton (ING);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SOUTHAMPTON (Ténico interino: Simon Rusk): Aaron Ramsdale, Jack Stephens, Jan Bednarek, Taylor Harwood-Bellis, Kyle Walker-Peters, Flynn Downes, Lesley Ugochukwu, Ryan Manning, Mateus Fernandes, Paul Onuachu, Kamal Sulemana

FULHAM (Técnico: Marco Silva) : Bernd Leno, Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Sasa Lukic, Ryan Sessègnon, Andreas Pereira, Alex Iwobi, Raúl Jiménez