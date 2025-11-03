Slavia Praga x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Slavia Praga e Arsenal jogam na terça-feira (4) à 14h45 na Eden Arena.

Slavia Praga e Arsenal terão os caminhos cruzados nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Eden Arena, Praga, pela quarta rodada do Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da TNT e na HBO Max (streaming).

Ficha do jogo SLA ARS 4ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira (04), às 14h45 (de Brasília) Local Eden Arena, Praga (CHE) Árbitro Aliyar Aghayev (AZE) Assistentes Zeynal Zeynalov (AZE), Akif Amirali (AZE) e Elchin Masiyev (AZE) - quarto árbitro Var Rob Dieperink (HOL) e Jeroen Manschot (HOL) - assistente Onde assistir

Slavia Praga 🔴⚪

O Slavia Praga ainda busca a primeira vitória na Champions League. O time comandado pelo técnico Jindrich Trpisovsky empatou com a Atalanta e perdeu para Inter de Milão e Bodo/Glimt até então e enfrentará grandes dificuldades contra o Arsenal. A equipe da República Tcheca não poderá contar com seu principal jogador, Ivan Schranz, lesionado.

Slavia Praga conquistou seu único ponto na Champions contra a Atalanta (Foto: Reprodução/UEFA)

Arsenal 🔴

Assim como o Slavia Praga, o Arsenal lida com dificuldades para montar sua equipe inicial. Mikel Arteta não pode contar com sete atletas lesionados, dentre eles Gyokeres, Odegaard, Martinelli e Zubimendi, considerados titulares. Sem um camisa 9 de ofício, o treinador espanhol deverá recorrer a um mecanismo que deu muito certo na temporada passada: Mikel Merino como falso-centroavante. Saka, Eze e Trossard devem fechar o quarteto ofensivo.

Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Gyökeres (Foto: Ben Stansall/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Slavia Praga x Arsenal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Slavia Praga 🆚 Arsenal

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Eden Arena, Praga (CHE)

👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Aliyar Aghayev (AZE)

🚩 Assistentes: Zeynal Zeynalov (AZE), Akif Amirali (AZE) e Elchin Masiyev (AZE) - quarto árbitro

📺 VAR: Rob Dieperink (HOL) e Jeroen Manschot (HOL) - assistente

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Slavia Praga (Técnico: Jindřich Trpišovský)

Markovic, Chaloupek, Zima e Vlcek; Moses, Zafeiris, Dorley e Doudera; Provod, Chory e Kusej.

❌ Desfalques: Javorcek, Horsky, Sevcik e Ivan Schranz.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Norgaard e Merino; Saka, Eze e Trossard.

❌ Desfalques: Zubimendi, Odegaard, Madueke, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Viktor Gyokeres.

