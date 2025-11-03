Slavia Praga x Arsenal: onde assistir e escalações do jogo da Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Slavia Praga e Arsenal terão os caminhos cruzados nesta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), na Eden Arena, Praga, pela quarta rodada do Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da TNT e na HBO Max (streaming). ➡️ Assista a Champions League na HBO Max!
Ficha do jogo
Slavia Praga 🔴⚪
O Slavia Praga ainda busca a primeira vitória na Champions League. O time comandado pelo técnico Jindrich Trpisovsky empatou com a Atalanta e perdeu para Inter de Milão e Bodo/Glimt até então e enfrentará grandes dificuldades contra o Arsenal. A equipe da República Tcheca não poderá contar com seu principal jogador, Ivan Schranz, lesionado.
Arsenal 🔴
Assim como o Slavia Praga, o Arsenal lida com dificuldades para montar sua equipe inicial. Mikel Arteta não pode contar com sete atletas lesionados, dentre eles Gyokeres, Odegaard, Martinelli e Zubimendi, considerados titulares. Sem um camisa 9 de ofício, o treinador espanhol deverá recorrer a um mecanismo que deu muito certo na temporada passada: Mikel Merino como falso-centroavante. Saka, Eze e Trossard devem fechar o quarteto ofensivo.
Tudo sobre o jogo entre Slavia Praga x Arsenal pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Slavia Praga 🆚 Arsenal
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Eden Arena, Praga (CHE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Aliyar Aghayev (AZE)
🚩 Assistentes: Zeynal Zeynalov (AZE), Akif Amirali (AZE) e Elchin Masiyev (AZE) - quarto árbitro
📺 VAR: Rob Dieperink (HOL) e Jeroen Manschot (HOL) - assistente
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Slavia Praga (Técnico: Jindřich Trpišovský)
Markovic, Chaloupek, Zima e Vlcek; Moses, Zafeiris, Dorley e Doudera; Provod, Chory e Kusej.
❌ Desfalques: Javorcek, Horsky, Sevcik e Ivan Schranz.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Rice, Norgaard e Merino; Saka, Eze e Trossard.
❌ Desfalques: Zubimendi, Odegaard, Madueke, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Kai Havertz e Viktor Gyokeres.
