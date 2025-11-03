Bodo/Glimt X Monaco: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Bodo/Glimt e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Max (streaming). ➡️Clique para assistir na MAX
O Bodo/Glimt busca a primeira vitória na Champions para seguir sonhando com a classificação. O time norueguês soma dois pontos em três jogos e vem de derrota para o Valerenga por 3 a 1 na liga local. Comandada por Kjetil Knutsen, a equipe aposta na força do estádio Aspmyra e no talento de jogadores como Hugo Vetlesen e Ola Brynhildsen para tentar reagir no torneio.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Monaco vive situação semelhante. Também com dois pontos, os monegascos precisam vencer para não se complicarem na fase de liga. Sob o comando de Sébastien Pocognoli, o time vem de derrota por 1 a 0 para o Paris FC no Campeonato Francês e enfrenta uma série de desfalques, como Vanderson, Denis Zakaria e o goleiro Lukas Hradecky.
Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt x Monaco (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bodo/Glimt 🆚 Monaco
4ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR)
👁️ Onde assistir: Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Damian Sylwestrzak (POL)
🚩 Assistentes: Paweł Sokolnicki (POL) e Adam Karasewicz (POL)
📺 VAR: Piotr Lasyk (POL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡⚫ Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen e Maatta; Klynge, Berg e Fet; Auklend, Helmersen e Hauge.
🔴⚪ Monaco (Técnico: Sébastien Pocognoli)
Kohn; Kehrer, Salisu e Henrique; Diatta, Teze, Golovin e Ouattara; Akliouche, Minamino e Balogun.
