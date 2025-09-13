Hugo Calderano enfrentará mais um grande nome do ranking mundial na semifinal do WTT de Macau. Após derrotar o alemão Patrick Franziska por 4 sets a 2, o brasileiro terá pela frente o dinamarquês Anders Lind (19º do mundo). A partida está programada para acontecer na madrugada de sábado para domingo a partir das 3h15 (de Brasília). A transmissão será feita pela CazéTV ▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.

Com a vaga na semifinal, Calderano aumentou seu faturamento com premiação no campeonato. Até a disputa das quartas de final, o brasileiro já havia somado em bônus US$ 30,5 mil, o que corresponde a pouco mais de R$ 163 mil na cotação atual. Após a vitória em cima de Franziska, ele faturou mais uma bolada: a vaga entre os quatro melhores paga US$ 16 mil, ou R$ 85,6 mil. Ao somar a trajetória de Hugo no WTT de Macau, o brasileiro alcançou US$ 46,5 mil com a bonificação, o que representa R$ 248 mil.

Atual número 4 do ranking, Calderano briga por uma vaga na final para conquistar de forma inédita o título do circuito WTT. Em termos de importância, o torneio em questão está abaixo do Smash, que são como se fossem os Grand Slam da modalidade. O campeão, que conta com 29 dos 32 primeiros do ranking mundial, ganha 1000 pontos.

Como foi a vitória nas quartas de Hugo Calderano?

✒️Por Andressa Simões

Após atraso devido à disputa das quartas femininas, Hugo Calderano iniciou a partida com o serviço. O brasileiro fez o primeiro ponto, mas logo viu Patrick Franziska, ótimo no "back-hand" virar e se afastar no placar. No entanto, o brasileiro se aproveitou dos erros do adversário, encostou e fechou o set em 13 a 11.

No segundo set, Calderano demorou a entrar no jogo e viu o alemão criar vantagem. Ainda assim, o brasileiro conseguiu se recuperar e salvou alguns set points, mas perdeu por 11 a 9. Já no terceiro set, o mesa-tenista começou bem, fez ótimas devoluções e devolveu o 11 a 9.

continua após a publicidade

O quarto set foi o ponto alto de Calderano no jogo. O brasileiro começou com o saque e chegou a abrir 6 a 0. Dominante nos rallys, venceu a parcial por 11 a 3. No entanto, Franziska devolveu no set seguinte e ganhou por 11 a 4, com muitos erros do brasileiro.

Calderano fechou o jogo e cravou a classificação para a semi no sexto set. O brasileiro venceu por 11 a 9, após Franziska ter encostado e salvado um match point.