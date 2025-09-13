AO VIVO: Acompanhe Hugo Calderano nas quartas do WTT de Macau
Brasileiro enfrenta o alemão Patrick Franziska
Neste sábado (13), Hugo Calderano disputa as quartas de final do WTT de Macau, na China, às 9h45 (de Brasília). O brasileiro joga contra o alemão Patrick Franziska, 18º do ranking mundial. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV, pelo Sportv e pelo canal da World Table Tennis no YouTube.
Calderano chegou a essa fase após passar pelo também alemão Dang Qiu, 12º do mundo, por 3 a 1, com parciais de 11/3, 12/10, 9/11 e 11/9.
Retrospecto
Hugo Calderano e Patrick Franciska já se enfrentaram quatro vezes na Liga alemã de clubes, ocasiões das quais o brasileiro saiu vencedor em todas. No Circuito Mundial, os duelos foram equilibrados, com uma vitória para cada. A derrota do brasileiro aconteceu nas oitavas de final do WTT Champions Montpellier - mesma categoria do torneio em Macau - no ano passado.
Hugo Calderano continua no top 5 após atualização do ranking
O ranking do tênis de mesa foi atualizado na última segunda-feira (1º). Com a atualização, Hugo Calderano continua no top-5 do esporte. O último campeonato disputado pelo brasileiro foi o Smash da Europa, entre 14 e 24 de agosto.
Com a nova atualização, Hugo Calderano segue na quarta posição do ranking, somando 5700 pontos. Ele está com 300 pontos a menos do que Tomokazu Harimoto, terceiro colocado. Algumas atualizações atrás, Calderano era terceiro, mas foi deixado para trás por Harimoto.
O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.
