Scafatese x Sorrento: onde assistir, horário e escalações
Scafatese x Sorrento: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Scafatese e Sorrento se enfrentam neste domingo (11), às 9h30, no Stadio Raffaele Guariglia, em Agropoli, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Scafatese vem de vitória em casa contra o Altamura por 2 a 0, pela Serie C1, em 27 de setembro. A equipe busca manter a boa fase na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
Rodada: 9
Fase: Girone C
O Sorrento vem de vitória em casa contra o Casarano por 2 a 0, pela Serie C1, em 3 de outubro, após derrota fora para o Foggia por 2 a 0 em 27 de setembro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; V. Guerra, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e M. Novella; M. Toscano, F. Tripi e F. Proia; E. Volpicelli, Lucas Dambros e C. Palmieri.
Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; A. Viscardi, R. Cargnelutti, C. Loreto e S. Paglino; L. Crecco, M. Cuccurullo e L. Capezzi; A. Potenza, A. Bolzán e E. Starita.
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