Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Scafatese x Sorrento: onde assistir, horário e escalações

Scafatese x Sorrento: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:03
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Scafatese x Sorrento
Onde assistir ao vivo a partida entre Scafatese e Sorrento pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Scafatese e Sorrento se enfrentam neste domingo (11), às 9h30, no Stadio Raffaele Guariglia, em Agropoli, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Scafatese vem de vitória em casa contra o Altamura por 2 a 0, pela Serie C1, em 27 de setembro. A equipe busca manter a boa fase na competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 9h30
Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
Rodada: 9
Fase: Girone C

O Sorrento vem de vitória em casa contra o Casarano por 2 a 0, pela Serie C1, em 3 de outubro, após derrota fora para o Foggia por 2 a 0 em 27 de setembro.

continua após a publicidade

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone C)
  2. 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 9h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Raffaele Guariglia, Agropoli
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Scafatese
Técnico: M. Facciolo
F. Forte; V. Guerra, L. Bacchetti, M. Scognamiglio e M. Novella; M. Toscano, F. Tripi e F. Proia; E. Volpicelli, Lucas Dambros e C. Palmieri.

Sorrento
Técnico: V. Maiuri
S. Harrasser; A. Viscardi, R. Cargnelutti, C. Loreto e S. Paglino; L. Crecco, M. Cuccurullo e L. Capezzi; A. Potenza, A. Bolzán e E. Starita.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - Palmeiras x Corinthians

Onde Assistir

Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Há 9 horas
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Vitória

Onde Assistir

São Paulo x Vitória: onde assistir, horário e escalações

Há 13 horas
Brasil x Argentina

Onde Assistir

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Há 15 horas
La Liga 2026/2027 - Barcelona x Getafe

Onde Assistir

Barcelona x Getafe: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Ligue 1 2026/2027 - Monaco x Toulouse

Onde Assistir

Monaco x Toulouse: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Premier League 2026/2027 - Chelsea x Bournemouth

Onde Assistir

Chelsea x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações

Há 17 horas
Mais LANCE!
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (09/10/2026)

Serie C1 2026/2027 - Spezia x Gubbio

Spezia x Gubbio: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Reggiana

Pineto x Reggiana: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Ostiamare x Pianese

Ostiamare x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Novara x Cittadella

Novara x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Albinoleffe

Lumezzane x Albinoleffe: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Desenzano x Dolomiti Bellunesi

Desenzano x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Arzignano Valchiampo x Juventus II

Arzignano Valchiampo x Juventus II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Vis Pesaro x Grosseto

Vis Pesaro x Grosseto: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pergolettese x AC Carpi

Pergolettese x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Savoia x Internazionale II

Savoia x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Crotone x Audace Cerignola

Crotone x Audace Cerignola: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Casertana x Monopoli

Casertana x Monopoli: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Bari x Giugliano

Bari x Giugliano: onde assistir, horário e escalações