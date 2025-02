Nesta quarta-feira (19), São Raimundo e Grêmio se enfrentam em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo acontecerá no Estádio Flamarion Vasconcelos, também conhecido como Canarinho, em Boa Vista, em Roraima. A bola está prevista para rolar às 19h30 (de Brasília) e terá transmissão exclusiva da Prime Video (streaming). ➡️Assista a Copa do Brasil na Prime Video

Diferente dos últimos anos, o regulamento de 2025 mudou e a vaga agora é decidida em jogo único. Além disso, o time mais bem colocado no ranking da CBF não tem mais a vantagem do empate. Em caso de igualdade no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O São Raimundo, nesta temporada, ainda não jogou no Campeonato Roraimense, pois teve seus jogos adiados. A única competição que o time vem participando é a Copa Verde. O clube vem tendo um bom desempenho e está vivo no torneio. Ao todo, o time avançou goleando o Trem-AP, empatou contra o Remo-PA, mas avançou nos pênaltis, e venceu o Amazonas-AM, avançando para a quarta fase.

O Grêmio também faz bom início de temporada e é líder do Grupo A no Campeonato Gaúcho. A equipe está com a liderança consolidada e isolada, estando com 17 pontos, enquanto o segundo colocado tem nove. O Imortal tem cinco vitórias em oito jogos e não perde há três jogos. O clube também tem o melhor ataque da competição e vem para o confronto da Copa do Brasil embalado

Monsalve, do Grêmio, comemora gol diante do Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho (Foto: Liamara Polli/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO RAIMUNDO X GRÊMIO

PRIMEIRA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Flamarion Vasconcelos, em Roraima

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

SÃO RAIMUNDO: Carlos Henrique; Luã, Guigi, Vera Cruz e Maicon; Belão, Jeff Silva e Wendell; Guilherme, Railson e Kantê.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Lucas Esteves; Cuellar e Villasanti; Edenílson, Franco Cristaldo e Francis Amuzu; Braithwaite.