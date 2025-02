Grêmio viaja com todos os recém-contratados

O Grêmio embarcou para Boa Vista pouco depois das 14h (de Brasília) desta terça-feira (18) com todos os recém-contratados. Dos cinco anunciados nos últimos dias, quatro devem começar o jogo como titular: o zagueiro Wagner Leonardo, o lateral-esquerdo Lucas Esteves e os atacantes Francis Amuzu e Cristian Oliveira.

Nesta quarta (19), às 19h30min, o Tricolor Gaúcho, enfrenta o São Raimundo, em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil.

Zagueiro, lateral-esquerdo e atacantes estreiam

Os dois defensores, ambos vindos do Vitória, foram apresentados oficialmente pouco antes do embarque, e disseram estar em condições de atuar normalmente. Wagner Leonardo chegou dizendo ser um líder nato e que espera seguir os passos de Pedro Geromel e Walter Kannemann, seus antecessores na defesa tricolor.

– Sei da minha responsabilidade e da minha personalidade, sei o que posso entregar com essa camisa. Respeito muito o que o Geromel fez, ele e a dupla com o Kannemann. São grandes pessoas e grandes ídolos dentro do clube – comentou o novo camisa 3 do Grêmio.

Já Lucas Esteves deve entrar direto na posição, na qual o técnico Gustavo Quinteros tem usado Viery improvisado, contra o Mundão. Na coletiva, ele falou das suas características:

– Sou um jogador muito ofensivo, mas posso dizer que me garanto muito defensivamente. Desde quando cheguei, ele [Quinteros] me recebeu bem e me deu orientações. Vou dar o meu melhor, ofensivamente e defensivamente

Gustavo Quinteros ganha mais opções para escalar o time (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na frente, o belga Amuzu e Cristian Oliveira, promessa uruguaia que agrada o técnico da Celeste, Marcelo Bielsa. Dessa forma, o Tricolor Gaúcho deve ir a campo, contra o São Raimundo, com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti e Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu.

A viagem até Boa Vista deve durar 10 horas, com uma escala de cinco horas. O desembarca está previso para asa 5h50min (de Brasília) desta quarta. Na volta, o Grêmio não tem descanso. No sábado (22), às 21h30min, recebe o Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.